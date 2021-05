Este sábado, el Deluxe apostó por una entrevista a Antonio Canales, quien acaba de volver a España tras convertirse en el primer expulsado definitivo de Supervivientes. Inevitablemente, volvió a hablar el bailaor sobre su relación con Fidel Albiac. Y es que, ha dado versiones muy distintas respecto a ese tema.

“Mentí para protegerles a ellos", dijo tajantemente. Pero, ¿por qué? El artista dijo que no quería hablar de su intimidad ni de dos personas a las que tenía cariño. “No quise dar una noticia que fuera a malinterpretarse. No sabía que me iba a pasar factura”, añadió. Cabe recordar que, cuando este viajó a Honduras, la serie Rocío: contar la verdad para seguir viva llevaba solo unas semanas en emisión.

"Claro que es verdad que Fidel estuvo en mi casa. Es evidente, pero yo estaba de gira y le vi cuatro o cinco veces. La familia de Fidel entrará en mi casa hasta que me muera. Los amo. Aunque a Fidel le haya visto cinco veces, no por eso le quiero menos. Es cierto que mi chófer fue a recogerle. Fidel es a uno de los primos a los que menos he visto", fue su última versión adoptada.

Repitió el bailaor que no era consciente de la repercusión que tendrían sus palabras, algo que le chocó bastante cuando se enfrentó a la realidad. "Sé que a Fidel y a Rocío no les gusta que hablen de ellos, por eso eché balones fuera. Yo lo que hice fue guardarles las espaldas por el cariño que les tengo. Son casi como mi familia. El tiro sale por la culata. Sin saberlo se hace una maraña de conjeturas".

También tuvo Canales unas palabras sobre el documental. "Me duelen muchas cosas al ver el documental. Detesto el maltrato y la violencia. Lo detesto. No quiero nada de eso y me duele en el alma. No estoy para nada posicionándome en ningún lugar".