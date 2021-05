Multan a dos chicos con 125 euros cada uno por tirar las cáscaras de las pipas al suelo en Avilés

Dos jóvenes de Avilés, uno menor y otro de 18 años, han sido multados con 125 euros cada uno por comer pipas en la calle y tirar las cáscaras al suelo.

Según informa La Nueva España, los hechos ocurrieron el pasado 18 de abril, cuando los chicos se encontraban en una zona de las pistas deportivas de La Exposición, un punto habitual de encuentro entre los jóvenes.

Unos agentes de la Policía Local se acercaron a ellos y observaron que los dos estaban comiendo pipas y tirando las cáscaras al suelo, por lo que les pidieron que se identificasen y abrieron acta de infracción de la ordenanza municipal de limpieza, que conlleva a pena de multa.

Tal y como recoge dicha ordenanza en su artículo 8.2, "se depositarán en las papeleras instaladas los residuos de pequeño volumen como papeles, colillas, chicles y similares". En caso de incumplimiento se incurriría en una sanción de carácter leve, tal y como indica la misma ordenanza, que implica una multa de 125 euros que se rebajaría a 75 euros si el pago se realiza dentro de un margen de tiempo determinado.

Los padres del menor que recibió la sanción se han mostrado sorprendidos: "Nos había contado lo ocurrido, pero como no le dejaron boletín de la denuncia pensamos que no se iba a tramitar, que todo iba a quedar en un toque a modo de advertencia para meterles el miedo en el cuerpo. Pero no: 125 eurazos que han 'calzao' a la criatura y que pagaremos, más que nada para evitar líos, pero esto nos parece una comedia", han asegurado en declaraciones a La Nueva España.

El menor, por su parte, ha asegurado que en ningún momento se enfrentaron a los agentes, accedieron a identificarse sin problemas e incluso estaban cumpliendo la normativa sanitaria, de ahí que no hayan sido sancionados por ese motivo.

"Nos parece una pasada que, con la que está cayendo, los policías anden a la caza de guajes comiendo pipas", ha sentenciado el padre del joven.