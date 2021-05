Una manifestación protesta en València contra el "desmantelamiento" de los SPES y reclama "diálogo" a Educación

Los manifestantes han partido a las 18 horas de la plaza de San Agustín de València, convocados por la Plataforma #VolemSPES bajo el lema 'No a l'eliminació dels SPE: per un model d'orientació d'excel·lència, amb participació i amb transparència', y han discurrido por el centro de la ciudad ataviados con camisetas blancas que tenían un corazón en el centro y el mensaje 'Volem diàleg i no imposició. Volem SPES'.

La plataforma ha denunciado, a través de un manifiesto, que la Conselleria de Educación "pretende imponer, mediante un decreto de organización de la orientación educativa, un supuesto nuevo modelo" que implica "la eliminación de los 34 SPES de la Comunitat Valenciana".

En este contexto, ha criticado que la Conselleria está actuando con "falta de transparencia" y ha reprochado la "ausencia de participación de los sectores implicados", además de afirmar que el decreto carece de "la justificación necesaria", "en datos y estudios", que apoye su viabilidad y pertinencia.

Según ha relatado, en un primer borrador del decreto se abría el turno de particpación por escrito, en el que la plataforma y otros colectivos presentaron enmiendas, y después de publicó el segundo borrador. La plataforma asegura que durante el proceso han intentado "abrir líneas de participación real" y que se han presenado escritos para paralizar el proyecto e iniciar un proceso "democratizados del cambio" y colaborativo, pero que la administración "nunca ha estado interesada".

Con el respaldo de los colegios profesioanles de psicólogos, pedagogos y orientadores sociales, así como de los sindicatos STEPV, ANPE, CSIF y UGT, la plataforma ha organizado recogidas de firmas y concentraciones, como los pasados 17 y 18 de abril.

Tras una reunión con Educación en la que se "dejó claro que no había posibilidad de frenar el nuevo decreto pero sí de participar", más tarde "se aclaró definitivamente que el nivel 3 de oientación no iba a contar con equipos" y se plantearon 12 coordinadores de circumscripción" en lugar de 34 SPES.

Ante la postura "inamovible" de la Conselleria, han criticado la "falta de transparencia", la "ausencia absoluta de participación" y la "imposición de un decreto" que tendrá como consecuencia un "empeoramiento de las condiciones laborales" de los trabajadores de los SPES, el "aislamiento de los profesionales especializados", y la eliminación de un modelo "de calidad" que ha permitido promover la inclusión de los centros.

"Supondrá un retroceso significativo en materia de inclusión educativa, de igualdad de opoertunidades y de cobertura del derecho fundamental de la educación para el alumnado más vulnerable", ha subrayado.