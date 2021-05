El Ayuntamiento de Vigo estudiará sanciones por exceso de aforo en un concierto de Andrés Suárez que acabó suspendido

Así lo explica este sábado en declaraciones a los medios la tercera teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Elena Espinosa, quien asegura que el gobierno local evaluará el parte de la Policía para proceder "como en cualquier otra situación", con una propuesta para sanción.

En concreto, la actuación estaba prevista para las 20,00 horas en el exterior del recinto del Mar de Vigo, por desarrollarse en el marco del ciclo 'TerraCeo 2021', pero se decidió desplazar al interior del auditorio debido al temporal.

Una vez dentro, en palabras de la edil responsable de Seguridad, los asistentes detectaron "un exceso de aforo" y cómo "en las primeras filas no se respetaban las distancias reglamentarias", tras lo cual pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Local, que más tarde se personó en el lugar para desalojarlo.

En cualquier caso, Espinosa señala que la decisión de suspender el concierto "fue tomada por parte de la organización", de la que además destaca su "colaboración al 100%". La concejala también subraya que el comportamiento de los asistentes "fue magnífico".

"A partir de ahora procederemos a analizar el parte de la Policía y se procederá como en cualquier otra situación: proponiendo la sanción que corresponda por el exceso de aforo", incide.

CONCIERTO ESTE SÁBADO

A pesar de esta primera cancelación, el Auditorio Mar de Vigo ya ha confirmado la celebración del segundo concierto de Andrés Suárez, previsto para mismo sábado a las 20,00 horas. Será también en el interior por la situación meteorológica y la organización garantiza que "se realizará de acuerdo a todos los protocolos de seguridad y las normas de prevención".

El Auditorio Mar de Vigo, según ha publicado a través de sus redes sociales, "lamenta profundamente lo sucedido" en el primer pase del viernes y afirma que "desarrollará planes para evitar que se repita". "Para esta tarde está previsto reforzar las medidas de seguridad para evitar que se produzcan incidentes similares y la actuación pueda desarrollarse con la normalidad habitual", recalca.

A lo largo de la noche del viernes y de la jornada de este sábado, este episodio ha generado polémica en la ciudad y en las redes sociales. Precisamente, Andrés Suárez lamentó lo ocurrido y explicó a través de sus redes sociales que la cancelación se debía a que la organización "no cumplió las medidas de seguridad".

"La cultura es segura. Lo de hoy, #nuncamáis. Aunque ni yo ni mi equipo seamos responsables, lo siento en el alma. Jamás pondré a mi público en peligro", escribió en un tuit el ferrolano, quien también criticó la falta de previsión por parte de la organización ante un "inexistente" plan 'b' para trasladar el concierto al interior, a pesar de que las previsiones meteorológicas apuntaban a un temporal desde hacía días.

De hecho, fue el propio Andrés Suárez quien el viernes subió al escenario para disculparse ante el público, visiblemente emocionado, porque no pensaba actuar si "hay una sola persona insegura" porque "no se cumplen las medidas".

REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN

A pesar de que el Ayuntamiento ya ha avanzado que se estudiará la imposición de las sanciones que correspondan, a raíz de lo ocurrido los grupos de la oposición local han reaccionado con críticas hacia el gobierno del socialista Abel Caballero.

El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha tachado de "grave irresponsabilidad" la cancelación del concierto por el incumplimiento de las normas sanitarias y ha puesto el foco en que "ya es hora de acabar con el uso arbitrario por parte del promotor titular de la gestión" del Auditorio Mar de Vigo.

En este sentido, ha exigido la convocatoria de un concurso abierto "inmediato" para la gestión de este recinto, ya que la empresa actual -Organización de Ideas de Éxito S.L.- es una entidad "heredada a dedo de los antiguos gestores quebrados".

Eso sí, Marea de Vigo sigue apostando por que el Auditorio Mar de Vigo sea gestionado directamente desde el Ayuntamiento: "No se entiende cómo podemos tener en la ciudad un espacio público donde las iniciativas culturales, musicales o eventos uqe no vengan de la mano del propio gestor cultural no tienen facilidad para trabajar".

Por su parte, el concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha avanzado que demandará al gobierno de Abel Caballero "explicaciones" y "una investigación seria" de lo ocurrido en este concierto en el seno de la comisión informativa de fiestas del Ayuntamiento.

Además, el edil nacionalista ha contrastado el "desastre" por parte de la organización con "la respuesta demostrada por Andrés Suárez, su banda y su equipo al negarse a actuar" por incumplirse las medidas sanitarias.