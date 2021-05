Cientos de agricultores se congregan en la Asamblea Regional para reivindicar el mantenimiento del trasvase

El acto central ha sido la lectura de un manifiesto en el exterior de la Asamblea Regional por Manuel Martínez, presidente de los regantes del Campo de Cartagena, quien ha estado acompañado por Alberto Castillo, presidente del Parlamento autonómico.

Al acto también han asistido el consejero de Agua y Agricultura,, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo; la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez; la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, junto a los vicealcaldes Noelia Arroyo y Manuel Padín; el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo; y diputados del Grupo Parlamentario Popular.

Manuel Martínez ha hecho hincapié en los muchos retos que tienen por delante los regantes y ha pedido "unidad para garantizar la perdurabilidad del acueducto Tajo-Segura como pilar básico de futuro para nuestras poblaciones".

Posteriormente ha tenido lugar un acto en el Patio de las Comarcas de la Asamblea Regional, en el que el presidente del Parlamento autonómico, Alberto Castillo, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los regantes y ha recordado la necesidad de agua que históricamente ha existido en esta zona.

A este respecto ha puesto como ejemplo un fresco de Rafael Braquehais, que forma parte de una serie de acontecimientos históricos reflejados en el techo de esta estancia, y que muestra a cuatro mujeres transportando cántaros de agua.

Castillo ha señalado que "el agua es fundamental para el desarrollo de la Región de Murcia. Si no hubiera agua sería la ruina, pero no solo de la agricultura, también de la industria y del sector servicios". A este respecto ha recordado que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha aculado el lema 'el agua nos une', "y creo que no puede ser más acertado", ha añadido el presidente de la Asamblea, quien considera que "los partidos políticos tienen que unirse porque el agua no es una cuestión de ideologías, si no que es una necesidad para el bien común de la Región de Murcia".