María Dolores Lozano Ortiz es una abogada especializada en Derecho de Familia y presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) que ha participó en el I Congreso de la Infancia y Adolescencia celebrado en Madrid el pasado 25 de marzo.

Uno de los temas que se trató en dicho encuentro fue cómo los divorcios que se llevan mal pueden provocar un efecto devastador en los hijos, y según el Observatorio del Derecho de Familia de AEAFA, "el 97% de los divorcios contenciosos con hijos tiene un nivel de conflictividad alto o muy alto".

¿Son frecuentes las críticas entre padres y madres cuando se divorcian?

Lamentablemente, en procesos de divorcios con alta conflictividad se implica a los hijos en el conflicto y proceso judicial, se critica al otro, padre o madre, para alejarles de él o de ella, y dificultar su relación. También se envían mensajes a través de ellos, se les utiliza como pretexto, como arma arrojadiza contra el otro, se les obliga a tomar partido, aunque sea indirectamente. La relación de un/a hijo/a con sus progenitores tras la separación puede verse afectada negativamente como consecuencia de los comportamientos inadecuados de uno de los progenitores, o de ambos, ocasionando problemas de relación y una dinámica familiar disfuncional.

¿Por qué razón nos divorciamos mal?

La separación, el divorcio o la ruptura de una pareja de hecho conlleva, además de un proceso jurídico, un proceso de transformación personal, familiar y social que afecta no solo a los progenitores, sino sobre todo a los hijos/as menores. En general suelen divorciarse mal quienes tienen poca resistencia a la frustración y dificultades para asumir que las personas se separan como pareja, pero no como padres. Se produce entre los progenitores una lucha de poder motivada, en ocasiones, por intereses económicos, y en otras, por la incapacidad de superar el trauma mismo de la separación, los sentimientos de fracaso personal, enfado, odio, que se proyectan sobre la pareja. Hay personas que tienen problemas para controlar y superar estos sentimientos, por lo que utilizan a los hijos como arma para dañar al otro.

¿Qué consecuencias tiene para un niño que uno de sus padres lo utilice como arma contra el otro progenitor?

Toda ruptura con enfrentamientos graves entre los progenitores es vivida por los hijos/as de forma traumática y como una pérdida, dejando huella en su desarrollo. No deben ser involucrados en el conflicto de sus progenitores, no son responsables de sus diferencias y no deben ser utilizados, ni servir de medio, para materializar las pretensiones de cada uno de sus padres en el proceso de divorcio. El rechazo injustificado de un hijo hacia alguna de sus figuras parentales es un fenómeno que aparece en el marco de rupturas familiares contenciosas de alta conflictividad.

​"Crecer rechazando injustificadamente a una de las figuras parentales o a su familia extensa está reconocido como un factor de riesgo de primera magnitud para el desarrollo psicológico"

¿Se considera esto maltrato?

Crecer rechazando injustificadamente a una de las figuras parentales o a su familia extensa está reconocido por la literatura científica como un factor de riesgo de primera magnitud para el proceso de desarrollo psicológico de un menor, ya que provoca, en muchas ocasiones, graves desajustes cognitivos, emocionales y conductuales a corto y/o largo plazo, por lo que estamos ante una forma de maltrato infanto-juvenil, y que tendrá sus repercusiones en la edad adulta.

¿Cuáles son los errores más habituales al divorciarse?

El primero es no acudir a un abogado-a especialista en la materia. Es fundamental asesorarse por el profesional especializado cuya labor consiste, como primera opción en lograr un acuerdo negociado de todas las cuestiones afectantes a la familia y como última opción acudir a la vía judicial. El segundo es pensar que firmando cualquier documento, para salir del paso, es suficiente, y luego ya se intentará cambiar lo firmado. Las prisas, siempre son malas consejeras, y desde luego, no ser consciente de la repercusión de lo que se firma es uno de los graves errores que se arrastran en el futuro sin posibilidad de cambio. No todo vale. El tercer error es pensar que la ruptura es un hecho limitado en el tiempo y que el conflicto finaliza con los trámites legales de la separación-divorcio.

¿Cómo se podría proteger a los hijos de este tipo divorcios?

Es fundamental que en los primeros contactos con los clientes, los profesionales sean capaces de transmitirles a los padres y madres la necesidad de mantener a los hijos al margen, de advertirles de las consecuencias de determinados comportamientos, de recomendarles lecturas sobre el modo de afrontar el divorcio y transmitirlo a los hijos, sin reproches, sin culpabilidad, de recomendarles la intervención profesional psicológica, en caso de verse superados por la situación, de acudir a procesos de coordinación de parentalidad, para el supuesto de conflictos en los criterios de crianza de los hijos, y a mediación. También se les debería recomendar acudir a cursos de escuela de padres que casi todas las comunidades autónomas ofrecen a la ciudadanía.

¿Cómo sería un divorcio con hijos ideal? ¿Los hay?

Por su puesto que los hay, en nuestro país existe una cultura del acuerdo, los procesos de mutuo acuerdo superan a los procesos contenciosos. El divorcio ideal con hijos es aquel en el que los padres han sido capaces de anteponer lo mejor para sus hijos, que en muchas ocasiones no coincide con lo que cada uno de ellos quiere, alcanzar ese punto de conciencia entre el deseo y la conveniencia para los niños, es lo que marca la diferencia. Como también lo es, el criterio común de los padres, quienes toman decisiones conjuntas, no teniendo en cuenta el deseo del hijo, sino lo que le conviene. Lo primero en un divorcio es organizar cómo va a repartirse el tiempo de convivencia de los niños con cada uno de sus padres y, después, todo lo demás (la pensión, la casa, etc.).

¿Qué mensaje le gustaría dar a los padres que se van a divorciar?

En primer lugar, que sus hijos les quieren a ambos. En segundo lugar, que ellos no desean ni deben decidir su futuro, puesto que esperan que sean sus padres quienes decidan por ellos de una forma consensuada. Que no soportan escuchar a ninguno de los dos ni a terceros hablar mal de cualquiera de ellos. Que piensen en la vida de sus hijos, en los momentos importantes en los que a cada uno de ellos les gustaría estar y compartir con ellos (en su graduación, cumpleaños, actos sociales, en su boda, en el nacimiento de sus hijos, acompañándoles en caso de intervención quirúrgica, de enfermedad). También en su propia vejez, donde esperan la compañía de sus hijos y de sus nietos, y esta solidaridad intergeneracional se nutre a lo largo de los años, desde la infancia de sus hijos.

Por último, ¿qué expectativas tiene con respecto a los divorcios con hijos? ¿Seguiremos divorciándonos mal o mejoraremos?

La expectativa es de mejora sin duda. Desde la AEAFA abogamos por la creación de la especialización, de la jurisdicción de infancia-familia y capacidad para la mejora sustancial del servicio público de administrar justicia, para finalizar con la discriminación del ciudadano ante la justicia en caso de divorcio, para que todos podamos acceder sin excepción a juzgados de familia, con jueces especializados, así como todo el personal adscrito a dichos juzgados, lo que motivará a agilizar las respuestas judiciales y una solución más rápida y acorde a las necesidades de las familias. Sería ingenuidad pensar que dejaremos de divorciarnos mal, como también lo es que todos nos divorciamos bien, dependerá como siempre de la pareja en concreto, y de los profesionales a los que decidan acudir. Invertir en buenas decisiones, suelen dar lugar a buenos resultados, la paz familiar y situar a la familia en crisis en el mejor escenario posible son las mejores inversiones que deben realizarse a través de la abogacía especializada.