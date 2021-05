Experto UNIR cree que "la responsabilidad que la situación aconseja" choca "con la sociabilidad propia del ser humano"

"Es un conflicto muy grave y muy difícil de gestionar, ante lo que hace que nos encontremos en un reto infinito, debido a que hasta ahora nunca nos habíamos encontrado en esta situación", ha añadido Ahmed Mohamed, en una entrevista a Europa Press, para a continuación, recordar que "no basta con el discurso oficial, venga de quién venga, porque al final alude a nuestra propia esencia de sociabilidad".

El profesor de UNIR ha apuntado que esta especie de desfase se preveía que podía ocurrir, porque "podemos estar contenidos bajo circunstancia extremas durante un breve periodo de tiempo, y en este caso se ha alargado" ante lo que ha surgido la "propia esencia del ser humano, que es la sociabilidad", si bien ha apuntado que "hay que tener en cuenta que cualquier tipo de interacción con la mascarilla bajada es un riesgo, que se traduce en muerte".

En este sentido, ha explicado que "las muertes no ha sido visibles, por lo que no se ha dado una percepción de la gravedad del asunto", porque "las muertes se traducen en cifras, pero no tenemos esos socavones en las calles que producen las bombas cuando caen, y sin embargo, en términos de muerte la analogía podía servir el estar en guerra, por muy dramático que parezca, porque ya van más de 90.000 decesos".

LA POLÍTICA "HA PERDIDO UNA OPORTUNIDAD"

A todo ello, ha unido que "no está ayudando la gestión que se está haciendo a nivel político, ni en el ámbito nacional, ni autonómico, por lo que los políticos han perdido una oportunidad única de haber hecho un frente común, no partidista, y poner por encima de todo la salud y el bienestar".

De hecho, ha asegurado que los políticos han demostrado una mirada "muy cortoplacista, partidista, y que no es diferente a la que llevan demostrando desde décadas". Ello ha provocado "desapego de la ciudadanía, que hace que se piense que los políticos no están legitimados para exigir ese tipo de sacrificio a los ciudadanos".

Por otra parte, Ahmed Mohamed ha indicado que si hubiera que retroceder a medidas más duras, debido al aumento en niveles negativos de la pandemia, "sería un golpe muy duro, pero la gente termina, de modo general, respetando la norma que se le impone, aunque haya un porcentaje de la población que busca mecanismos de liberación más allá de las normas".

De hecho, para concluir ha destacado que "en términos generales la gente se adhiere a la norma, lo que no quiere decir que esté de acuerdo con ella, sino que, por suerte, los mecanismos de socialización funcionan".