El duro ataque de Barei a las candidaturas de España en Eurovisión: "Parecen de José Luis Moreno"

A tan solo una semana de la final de Eurovisión 2021, Blas Cantó no aparece entre los favoritos para conquistar el festival este año, algo que, sin embargo, no sorprenderá a muchos. Entre ellos está Barei, representante española en 2016, quien ha considerado que "España hace actuaciones que parecen de José Luis Moreno" en una entrevista en el canal de Twitch de Cadena Ser.

La cantante se ha mostrado muy dura recordando su experiencia, señalando directamente al responsable de su equipo y dando su opinión de cara al festival de este año. "Siempre fallamos en la escenografía", ha aseverado, ya que desde su punto de vista España no aprovecha "las oportunidades que te brinda el festival". Esto "no es una cosa de TVE, sino de quien llevaba" Eurovisión, "en ese momento era Federico Llano".

"La gente lleva propuestas muy heavies que aprovechan de verdad la superproducción que es Eurovisión", ha subrayado, haciendo hincapié en que "nosotros jamás". Pero, ¿se vio Barei ganadora del festival? "No pensaba que tenía posibilidades de ganar. ¿Hola? Somos España", ha respondido ella.

Sobre Llano, la intérprete de Say Yay! aclara que personalmente no tuvo ningún problema con él pero "a nivel profesional es un muro". Hasta en tres ocasiones tumbaron las propuestas de Barei: "Era un no por delante siempre". Las continuas negativas hicieron que la cantante se plantease no participar en el festival a un mes de la gala final.

"¿Tú sabes lo que es que se vaya toda la ilusión a la mierda?", le ha preguntado a su entrevistador, además de la presión añadida de tampoco contar qué estaba ocurriendo ni enfrentarse a TVE.

La cantante, que terminó en vigésimo segunda posición, ha desvelado que la directora de entretenimiento de la cadena pública viajó a Estocolmo y después Llano se marchó. "Cómo sería lo que vio que cuando llegó a Madrid habló con la delegación y Federico se fue", ha señalado.

Pero no todo son malos recuerdos y Barei reconoce que también tuvo muchos momentos de felicidad, sobre todo en la preselección, donde se enfrentó a Xuso Jones y María Isabel, o en la Green Room de Eurovisión, donde pudo compartir espacio con el resto de artistas.

Respecto al resultado de su participación, la cantante reconoce que terminó decepcionada ya que "me esperaba un 'Top 10" después de ver la reacción del público con ella en el escenario. "Lloré esa noche lo más grande y pedí perdón a toda España", reconoce.

Este año cree que de la mano de Blas Cantó será diferente y que el cantante conseguirá hacerse con un puesto en la mitad de la tabla. "Es el candidato por excelencia. Pocos o pocas pueden estar a ese nivel a todos los aspectos", ha valorado, lamentando que vaya a vivir Eurovisión "de una manera distinta" porque "es de los artistas que más se merecen vivirlo".