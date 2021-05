Carlota Corredera responde con una frase a las amenazas recibidas por defender a Rocío Carrasco

Desde que comenzó a emitirse el documental sobre Rocío Carrasco, la periodista Carlota Corredera ha sido una de las firmes defensoras de la hija de Rocío Jurado. Corredera, que además presenta todos los miércoles el programa que emite la docuserie, ha recibido en más de una ocasión las críticas y amenazas por parte de seguidores de Antonio David Flores que no se creen el testimonio de maltrato que ha dado Carrasco en Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Una de las últimas amenazas ha llegado de la familia de Olga Moreno, la mujer de Antonio David. Concretamente, de su hermana, Raquel Moreno, que ha atacado a la periodista gallega en un mensaje en Instagram que posteriormente ha compartido en Twitter.

"Esta señora solo tiene fijación hacia mi hermana y nuestra familia. ¡Carlota, voy a por ti también! Es vergonzoso que, delante de millones de personas, estés diciendo tantas barbaridades. ¿Dice que es feminista? ¿De qué? Si no para de meterse con mi hermana y con Rocío Flores", criticó Raquel Moreno.

BASTA YA !!!! CARLOTA CORREDERA pic.twitter.com/EdGV0cpddK — raquel moreno (@raquelm27928537) May 12, 2021

"¡Esto es una advertencia! No hables de mi sobrina Lola, que tiene 8 años y bastante daño le estáis haciendo. ¿Por qué no hablas de tu hija? ¿Por qué no hablas de tu marido el cámara?", añadió la hermana de Olga Moreno. "Menos mal que cada día hay más personas que te ven y quitan Telecinco. ¿Qué tipo de periodista y presentadora eres? Increíble", concluyó.

Ante estos ataques, Corredera ha respondido con una imagen y una frase contundente en Instagram. La fotografía muestra un primer plano de la presentadora tomado el pasado miércoles durante la emisión del episodio, en la que Carlota Corredera mira directamente a cámara.

"Cuando miras de frente al patriarcado", ha escrito Corredera este viernes en la red social.