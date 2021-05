L'Ajuntament de València aprova les ajudes de menjador escolar per a xiquets de 0 a 5 anys per valor de 2,5 milions

Així ho ha indicat el vicealcalde i portaveu de l'executiu municipal, Sergi Campillo, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local. Ha destacat que l'objectiu és "que cap xiquet o xiqueta de València es quede sense un menjar de qualitat per raons econòmiques".

La fi d'aquestes ajudes és promoure l'accés a l'educació infantil en condicions d'igualtat mitjançant el suport a l'alimentació escolar de menors de 0 a 5 anys de la ciutat. Els beneficiaris seran els xiquets escolaritzats a València en escoletes o guarderies que donen la possibilitat de cursar el cicle complet de 0 a 5 anys i els matriculats en centres concertats en el primer cicle d'educació infantil, que comprèn alumnes de 0 a 2 anys.

Campillo ha apuntat que "la novetat d'enguany és que les ajudes es concediran amb efectes retroactius des de l'inici de curs". En aquesta línia, ha destacat que "encara que els tràmits s'allargaren i es concediren ja començat el curs, tindrien efecte retroactiu des del primer dia de la temporada escolar".

A les subvencions podran optar les famílies monoparentals, les que tinguen una situació de dependència o diversitat funcional, aquelles que tenen un membre de la unitat familiar a l'atur o les que hagen patit violència de gènere o filie-parental.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Els peticionaris disposaran de 20 dies hàbils per a fer les seues sol·licituds. Un sistema de punts, relacionats amb la renda de les famílies, servirà per a confeccionar les baremacions.

La llista de beneficiaris es podrà consultar en la pàgina web municipal. El llistat també es remetrà al centre escolar del menor beneficiari, de manera que els centres escolars detraerán les quantitats de la facturació mensual de menjador.

D'altra banda, la Junta de Govern ha aprovat el contracte de servicis per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar en la ciutat, un procediment obert que es licitarà per 582.442,92 euros sense IVA.

PLAÇA DE LA REINA

Així mateix, en aquesta reunió s'ha acceptat la subvenció europea per a la reforma de la plaça de la Reina, que ascendeix a 3.350.892,64 euros, ha explicat Campillo. Aquesta ajuda prové dels fons FEDER de la Unió Europea, en concret, de les subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el pas a una economia sostenible i baixa en carbó.

"Les obres de la plaça de la Reina són molt importants per a l'equip de govern i la subvenció comunitària demostra que la Unió Europea està en la línia del que està fent l'Ajuntament de València, llevar-li espai al cotxe i donar-li-ho al vianant", ha dit el vicealcalde. Ha afirmat que les subvencions europees "són diners que s'estalviaran les arques municipals" i ha valorat la "eficàcia i eficiència" de l'executiu municipal -Compromís i PSPV- per a obtindre finançament europeu.

El cost total del projecte de reforma de la Plaça de la Reina, inclòs dins del programa 'València, ciutat de places', és de 8,9 milions d'euros i afecta a uns 12.000 metres quadrats.

Sergi Campillo ha comentat que l'Ajuntament de València ha presentat 15 projectes diferents a les subvencions dels fons FEDER que gestiona l'IDAE (Institut de Diversificació i Estalvi de l'Energia), una entitat pública que depèn del Ministeri per a la Transició Ecològica. L'edil ha detallat que dels 15 projectes presentats pel consistori, en 7 s'han atorgat ajudes per valor de 8.973.899,28 euros i que s'està a l'espera de la resposta respecte a altres 8 projectes més.

Igualment, la Junta de Govern Local ha aprovat el projecte per a obrir un carrer per a vianants que unirà el Jardí Botànic i la Gran Via Ferran el Catòlic, una iniciativa inclosa en els Pressupostos Participatius DecidimVLC. Aquest accés passarà per la porta de l'església dels Jesuïtes.

El vicealcalde ha comentat que aquest és "un àmbit sotmès al pla d'especial protecció del Botànic" emmarcat "en el pla per la transformació i millora de la parcel·la dels Jesuïtes".

D'altra banda, s'ha donat el vistiplau a la pròrroga del conveni entre el consistori i l'Associació Valenciana d'Afeccionats a la Meteorologia per al monitoratge de l'estació meteorològica del Racó de l'Olla. El conveni inicial, de 2017 i amb "cost simbòlic" per a l'Ajuntament, busca col·laborar en projectes relacionats amb meteorologia, medi ambient i canvi climàtic.

CENTRE CÍVIC CABANYAL

Des del grup municipal del PP en el consistori, l'edil Paula Llobet ha censurat aquest divendres "la falta de compliment, planificació i gestió" del govern municipal i ha considerat que ha fet que "hui es perda un centre molt important" com el Cívic del Cabanyal.

El PP ha explicat, en un comunicat, que en el despatx extraordinari de la Junta de Govern de Local s'ha aprovat la resolució del contracte d'obra a l'adjudicatari d'aquest espai, que "havia d'estar construït en 2019 segons el Pla de Cronograma dels fons Edusi". Ha exposat que "no obstant açò, l'adjudicació a l'empresa no va ser fins a juny de 2020 i la direcció d'obra del projecte no es va adjudicar fins a març de 2021".

"Una vegada més la lentitud i la falta d'implicació de Compromís i PSPV està perjudicant els veïns del Marítim al no veure satisfetes les seues demandes", ha indicat Llobet, que ha lamentat "el caos i la nefasta gestió dels fons europeus". "En aquests moments només està pagat el 5% dels projectes d'Edusi, quan fa dos anys hauria d'haver-se arribat al 30%", ha afegit.