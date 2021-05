El Dia dels Museus proposa visites a tallers de restauració, jocs de misteri i música entre pintures.

València se suma un any més al Dia Internacional dels Museus, que se celebra el 18 de maig, amb un ampli programa d'activitats que s'estén durant diversos dies a la major part dels espais culturals de la ciutat. A les entrades gratuïtes se sumen visites als tallers de restauració del Museu de Belles Arts, concerts, els jocs de misteri en els museus municipals, experiments científics i el cinema de Berlanga.

El Consell Internacional de Museus (ICOM) ha triat com a lema d'aquesta edició 'El futur dels museus: recuperar i reimaginar', que ha secundat el teixit cultural de la ciutat per a posar també el focus en l'art en un any marcat per la pandèmia, en el qual es combinen propostes presencials més tradicionals amb iniciatives virtuals.

IVAM

L'IVAM se suma enguany al Dia Internacional dels Museus amb una setmana d'activitats gratuïtes per a tots els públics, tant en el Centre Julio González com en la seua seu d'Alcoi, així com una programació especial de trobades, intervencions, activacions i visites comentades.

El museu valencià incrementa els recorreguts guiats amb un programa de visites al projecte expositiu 'Indústria / Matrius, trames i sons', a càrrec de l'arqueòleg i gestor del patrimoni Tono Vizcaíno, i a la mostra de l'artista libanesa Bonica Hatoum, Premi Julio González 2020. A més, organitza visites guiades a l'exposició de Julio González per a persones cegues i aborda les seues col·leccions des de la perspectiva de gènere en un itinerari el diumenge 23 de maig.

Entre les seues propostes hi ha una visita a la Ciutat Fallera de València el dissabte 22 de maig a les 12 hores amb motiu de l'exposició 'Cardiograma', de Lola Lasurt. Igualment, organitza una conferència amb l'investigador Víctor del Río amb motiu de l'exposició 'Imaginaris mecànics i tècnics en la Col·lecció de l'IVAM'.

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, l'IVAM s'uneix a l'escriptora Fani Grande amb una proposta d'animació a la lectura dirigida al públic infantil. D'altra banda, en el marc de l'acord de col·laboració entre l'IVAM i Les Arts, l'auditori del museu tornarà a obrir les seues portes als cantants del Centre de Perfeccionament en un recital d'òpera el dissabte 22 de maig.

Belles Arts

En el Museu de Belles Arts de València, el seu director, Pablo González Tornel, pronuncia aquest divendres 'El Museu de Belles Arts de València en la cruïlla'. El mateix dia comença l'activitat de pintura col·laborativa 'El Bosco x 100', dirigida per l'artista plàstica Tina McCallan.

Per al dissabte al matí s'ha programat un taller de dibuix arquitectònic a càrrec d'Hugo Costa i el concert de Bachtok Music. A la vesprada, el concert 'Escaramusses de plata', a càrrec de Música Trobada. El diumenge al matí, KOBULU Dance Company actuarà a les sales de la col·lecció permanent i el grup Con dos coplas de más ho farà al pati de l'Ambaixador Vich.

El dimarts s'ha reservat perquè la ciutadania puga visitar els magatzems d'obres i el taller de restauració a les 10.30 hores i a les 12.30 hores. A la vesprada, a les 19.00 hores, s'estrenarà en la Comunitat Valenciana la projecció del documental 'Fortuny. La mort del pintor' (2020), d'Emiliano Cano Díaz.

MUVIM

Per part seua, el MuVIM ha preparat activitats expositives, educatives i aposta per nous formats per a acostar la cultura als més joves. Unes activitats que s'avançaran al Dia Internacional dels Museus i tindran lloc el dissabte 15 i el diumenge 16 de maig, coincidint també amb la celebració aquest dissabte de la Nit dels Museus, quan el centre podrà visitar-se en horari especial de 10 a 21.30 hores ininterrompudament.

En la seua programació hi haurà visites i tallers amb els quals acostar l'obra de Luís García Berlanga als xiquets, els qui també podran crear el seu propi museu en una altra activitat. Però també visites temàtiques a la maqueta de la València del Pare Tosca, situada en el vestíbul del museu, a càrrec del director del MuVIM, Rafael Company, qui realitzarà també al costat de Joan Carles Martí, comissari de la mostra 'Visca Berlanga!', visites guiades especials a l'exposició.

MUSEU DE LES CIÈNCIES

Quant al Museu de les Ciències, celebra el Dia Internacional dels Museus amb sessions gratuïtes de 'La Ciència a Escena' aquest cap de setmana. El públic que s'acoste a la parpella de l'entrada oest del Museu podrà gaudir aquest cap de setmana i el dimarts de manera gratuïta de les millors experiències dels tallers de ciència 'Química en acció' i la 'Ciència invisible'. El dissabte 15 i diumenge 16 de maig se celebraran els tallers a les 11.30, 12.30, 13.30, 16.00 i 17.00 hores.

BOMBAS GENS

Un altre dels enclavaments culturals que se sumen a la festa dels museus és Bombas Gens Centre d'Art, que mostrarà l'obra escultòrica, vídeo, pintura, collage, instal·lació i performance creats per mig miler d'alumnes d'Escola 2 durant la passada tardor entorn de l'exposició de l'artista Inma Femenía 'Infraleve'. La Nau 0 recull aquests treballs en 'Colorín, colorado' del 21 al 23 de maig.

FUNDACIÓ BANCAIXA

Per la seua banda, la Fundació Bancaixa convidarà el dimarts 18 a gaudir amb entrada gratuïta les tres exposicions presents actualment en la seua seu: 'Sorolla. Femení plural', 'Goya en la mirada de Picasso' i 'Sorolla i Benlliure. Pinzellades d'una amistat'.

A elles se suma una visita virtual a la mostra antològica d'Antonio López, clausurada el passat 28 de febrer, amb quasi un centenar de peces (pintures, dibuixos i escultures) des dels anys 50 fins a l'actualitat, juntament amb una selecció d'obres de la pintora figurativa María Moreno, dona d'Antonio López.

MUSEU DE PREHISTÒRIA

Les activitats especials també arribaran al Museu de Prehistòria de València, que celebrarà la Nit Europea dels Museus de manera virtual el dissabte dia 15 i el Dia Internacional dels Museus de manera presencial i també amb una proposta virtual dimarts 18 de maig.

Durant la Nit Europea dels Museus, s'explicarà en primícia en les seues xarxes socials la pròxima exposició temporal de producció pròpia 'La Prehistòria i la mar, recursos marins en el passat', que s'inaugurarà a principis de juny. En el Dia Internacional dels Museus, 18 de maig, l'entrada serà gratuïta i hi haurà visites per a públic escolar, recorreguts comentats en la nova sala permanent de 'Societats caçadores i recol·lectores de la Prehistòria' per a públic general i un xicotet obsequi per als visitants.

MUSEUS MUNICIPALS

La Casa-Museu Benlliure, la Casa-Museu Blasco Ibáñez, el Palau de Cervelló i el Museu de la Ciutat, han creat una original activitat denominada 'El museu a les teues mans. Una experiència entre real i virtual'. En ella, els visitants recorreran els diferents museus resolent l'enigma. L'activitat es durà a terme els diumenges del mes de maig d'11 a 14 hores, i és imprescindible portar dispositius mòbils i connexió a internet.

El Museu de la Ciutat ha preparat una activitat denominada 'La caixa de la memòria', un recorregut didàctic per a submergir-se en la realitat històrica de la Guerra Civil espanyola, mentre els visitants experimenten en grup el repte de col·laborar per a descobrir com obrir una 'caixa misteriosa'. També ha preparat un taller infantil denominat 'Tots som viatgers, tots som migrants' per a xiquets els diumenges a les 11.30 hores.

El centre arqueològic de l’Almoina, per part seua, ha preparat una activitat denominada 'Els misteris arqueològics de l’Almoina' que estarà oberta al públic els dissabtes i diumenges de maig, i que consisteix en una visita guiada a aquestes excavacions, on es descobriran troballes curioses i altres secrets del subsol de València.