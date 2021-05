Ribó torna a defensar el monòlit al 15M ja col·locat i PSPV plantejarà al ple un nou "text de consens"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha defensat el monòlit als moviments socials que s'ha instal·lat ja en la Plaça de l'Ajuntament, amb la inscripció 'La plaça de l'Ajuntament com a escenari reivindicatiu de la ciutadania', perquè la ciutat "no seria com la coneixem" si no fóra per ells. Mentrestant, el PSPV ha criticat la "falta de transparència" i "alarmant falta de consens" de la proposta, i plantejarà acordar un nou text per a la inscripció en el ple municipal.

Així ho ha indicat Ribó en la seua visita a l'exposició sobre el 15-M que s'ha instal·lat en la Plaça de l'Ajuntament, que ha considerat que va ser "l'últim moviment d'importància significativa dins de la ciutat" ja que "d'alguna manera va ser un element transversal" i que va tindre "influència en la societat i en la política de la ciutat i la Comunitat Valenciana".

Per a Ribó, els moviments socials "són els responsables d'haver aconseguit avanços en la història recent de la ciutat", com el Cabanyal, el riu i el Saler. També ha indicat l'alcalde que "moltes vegades, han usat la Plaça de l'Ajuntament com a espai de reunió i de reivindicació".

L'alcalde, Joan Ribó, acompanyat del vicealcalde, Sergi Campillo, la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, i altres membres de l'equip de govern, ha visitat la mostra i el monument.

En paraules del primer edil, el panell informatiu emplaçat davant la façana de la casa consistorial "és un reconeixement a tots els moviments i a totes les persones que, com deia la mestra valenciana Alejandra Soler, van donar i donen tot perquè el món siga cada dia millor".

El monument, de 55x12 centímetres de base i una altura de 180 centímetres, té una sobrecoberta d'alumini amb una imatge que mostra una reunió de gent formant una assemblea ciutadana. En la capçalera es pot llegir la llegenda: 'La plaça de l'Ajuntament com a escenari reivindicatiu de la ciutadania'.

PSPV proposarà un text “de consens”

Per part seua, des del PSPV -soci de govern de Compromís- han criticat la "falta de transparència" i "alarmant falta de consens" per a aquesta iniciativa i han criticat que els "unilateralismes no són bons" i són "poc compatibles amb el 15-M".

Per a la vicealcaldessa, Sandra Gómez, "no s'ha fet el millor homenatge possible al 15-M". Als socialistes els hauria agradat "que comptara amb la participació de tots els grups polítics" com en "qualsevol placa, commemoració, canvi de carrer o homenatge que es fa a la ciutat" que "passa per tots els tràmits i procediments que tenim". Així, Gómez ha lamentat que "no els consta" que "s'haja fet extensible" la invitació a la inauguració a la resta de grups polítics.

Per part seua, el regidor i portaveu del PSPV a València, Borja Sanjuán, ha defensat que el procediment "no s'ha ajustat al que propugnava el 15-M" i "no s'ajusta a la plaça de l'Ajuntament", que no pot "fer-se xicoteta" i que ha de "representar a tots els moviments socials per igual".

En aquest sentit, ha advocat per acordar un nou text en el ple de l'Ajuntament ja que "representa la sobirania de la ciutat", la qual cosa permetrà tindre un consens "que no és que no existisca, és que ni s'ha buscat".

PP critica el "sectarisme"

Per part seua, la portaveu del Grup Municipal Popular, María José Catalá, ha afirmat que "Ribó ha consumat el seu sectarisme plantant el monòlit del 15M i renunciant a ser l'alcalde de tots els valencians". "És lamentable la seua obsessió per homenatjar un moviment desaparegut, que més aviat mereix una làpida, que no va aglutinar el sentir de la majoria dels ciutadans i fer-li un lloc en el cor de la ciutat", ha assenyalat Catalá.

Així mateix, Catalá ha assenyalat que el "PSPV no pinta res en aquest govern i una vegada més claudica davant el sectarisme de Compromís i de Ribó que viu ancorat en el comunisme i en el passat".

A més, el Partit Popular presentarà una moció exigint que es retire aquest monòlit al 15-M. "El sectarisme de Ribó no té límits. Encara estem esperant un carrer per a Miguel Ángel Blanco", ha agregat.

Cs: "Ribó pretén silenciar"

Mentrestant, el portaveu de Cs, Fernando Giner, ha criticat que "Ribó pretén silenciar a la meitat dels valencians amb el text del seu monòlit al moviment polític del 15-M". "El monòlit de Ribó és un monòlit per al 15-M, qüestió que nosaltres estem completament en desacord. El que finalment s'ha fet, és endolcir-ho amb altres reivindicacions, però s'ha oblidat d'algunes reivindicacions populars molt importants que existeixen en la plaça, com pot ser la baixada de la Real Senyera cada 9 d'Octubre", ha afirmat Giner.

En aquesta línia, el portaveu de Cs ha insistit que "el monòlit és fruit de la ideologia de Compromís". "En la plaça és on se celebra el dia de la Comunitat Valenciana, on s’homenatja a les víctimes del terrorisme cada 11-M, una proposta de Cs, també en la plaça es va fer un acte en memòria de les víctimes de la pandèmia del Covid-19. Recordem que molts valencians han perdut als seus essers estimats", ha indicat.

D'altra banda, Giner ha posat l'accent que el seu grup vol conéixer l'origen del text que s'ha escrit en el monòlit i amb quins criteris s'ha contractat l'autor. "Al final, el gust de l'alcalde ha costat a les arques municipals 16.317,92 euros, entre monòlit, el catàleg i l'exposició. Esperem no hi haja més despeses", ha conclòs

Exposició sobre el 15M

L'alcalde ha convidat, així mateix, a veure l'exposició 'Somiar molt i dormir poc: el 15M a València', que estarà fins al pròxim 13 de juny en la plaça de l'Ajuntament. A través de 34 imatges preses per 16 fotoperiodistes es tracten les causes que van impulsar aquest moviment, el seu desenvolupament i conseqüències.

L'exposició està comissariada per Jorge Ramos, professor d'Història Contemporània de la Universitat de València, amb l'assessorament gràfic d'Estrella Jover, fotoperiodista. Ramos ha remarcat el caràcter "tan obert i transversal" d'aquest moviment, que donava cabuda a gent "de molts sectors ideològics i generacionals", l'ha qualificat de "fita en la memòria històrica de la ciutat", i ha apuntat que "alguns dels temes que es van plantejar estan encara d'actualitat".

Les imatges que formen part de la mostra són obra dels fotògrafs Biel Aliño, Manuel Bruque, Germán Caballero, Juan Carlos Cárdenas, José Cuellar, Pablo Garrigós, Marga Ferrer, Kai Fösterling, Miguel Lorenzo, Eva Máñez, Miguel Ángel Montesinos, José Alexandre Porcar, Eduardo Ripoll, Alberto Sáiz, Kike Taberner i Heli Yago. S'editarà un catàleg, que recollirà els textos i imatges, en valencià i castellà, amb la traducció a l'anglés en l’annex.