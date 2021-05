Sanitat conclou que el diputat del PP Roselló no es va vacunar de manera irregular, segons Diputació

Per açò, s'ha proposat l'arxivament de les actuacions al no observar-se responsabilitat alguna. Segons la corporació provincial, l'informe emès per Sanitat determina, després de la realització de les comprovacions i proves pertinents, que Roselló va rebre en el Centre Doctor Esquerdo la vacuna el 12 de gener de 2021 "ja que des del principi es trobava inclòs en els llistats de les persones a vacunar elaborats pel propi centre i remeses posteriorment al Centre de Salut Pública d'Alacant, figurant en l'apartat de treballadors en qualitat de diputat".

A més, les conclusions determinen que el llistat va ser enviat posteriorment a la Direcció d'Infermeria d'Atenció Primària del Departament d'Alacant-Sant Joan d'Alacant i que durant el procés de vacunació "el personal d'Infermeria va verificar la identitat de la persona a la qual s'anava a injectar la vacuna per a assegurar que constava en el llistat".

Per tot açò, la Secció Territorial d'Inspecció de Servicis Sanitaris estableix que les proves "no permeten atribuir l'existència d'irregularitats pel subministrament de la primera dosi de la vacuna el passat dia 12 de gener de 2021 en el Centre Doctor Esquerdo de la Diputació d'Alacant a Juan Bautista Roselló Tent".

Després de valorar tota la documentació aportada, conclou que no s'observa responsabilitat disciplinària del personal implicat en la vacunació contra la covid-19 del Departament de Sant Joant "i tampoc apreciem responsabilitat del propi diputat, per la qual cosa es formula proposta, a Servicis Centrals d'ISS, d'arxivament de les actuacions'.

Juan Bautista Roselló ha mantingut que s'havia vacunat de forma regular com a personal del centre, i a més, va rebutjar l'administració de la segona dosi fins que concloguera la investigació, tal com va confirmar durant un ple de la institució.