Les institucions valencianes estampen la seua firma en la bandera trans per a recolzar la llei estatal

En el pati del parlament valencià, l'enorme bandera blava, rosa i blanca ha rebut les firmes de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra; el president de Les Corts, Enric Morera, i l'alcalde de València, Joan Ribó. Com president de la Generalitat, Ximo Puig, ha excusat la seua presència per problemes d'agenda però ha traslladat el seu suport.

'Por el derecho a la libre autodeterminación de la identidad, que en esta tierra ya es una realidad', 'Unidos y unidas en la diversidad todas las personas' i 'Por los derechos de las personas trans' són els missatges que han estampat Oltra, Morera i Ribó, respectivament. L'acte ha comptat amb representants dels partits del govern valencià: Manolo Mata (PSPV), Fran Ferri (Compromís) i Cristina Cabedo (Unides Podem).

La campanya '#ExigimoslaIgualdadTrans' ha passat aquesta setmana per Alacant, Castelló i València per a visibilitzar simbòlicament el suport social a la igualtat legal per a la part més vulnerable del col·lectiu LGTB+, les persones trans, i defendre el seu dret a veure reconeguda la seua identitat sense necessitat que ningú els acrediten qui són.

"No anem a deixar de xisclar fins que ens escolten", ha reivindicat Mario López, un menor trans en representació del col·lectiu, defenent que no són menys que ningú perquè tenen sentiments igual que la resta de les persones.

"ENS VOLEN ROBAR EL NOSTRE FUTUR"

Com a portaveu dels majors, May Chordà, vocal del consell consultiu trans, ha demanat l'ajuda de la gent jove perquè "el futur és el seu present", un futur que veuen negre en haver "d'entrar de nou a l'armari" per ser com són. També ha urgit un "perdó" per tot el que han d'afrontar des que naixen, "una vida molt dura" en la qual no volen batallar, solament "ser feliços sense fer mal a ningú".

"Encara tenim por de parlar, ens volen robar el nostre futur", ha lamentat, per a encoratjar a la unitat per damunt d'ideologies que els fan "no eixir de l'armari ni per a menjar per si es veu un pèl en la barba".

En definitiva, el recorregut per Espanya pretén evidenciar que aquestes persones tenen més o menys drets en funció d'on visquen i que és "urgent" una llei estatal integral que unifique criteris i garantisca que puguen veure reflectida la seua identitat en el seu DNI.

GLOBOTRANS EN LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

La bandera segueix el seu periple a València aquest divendres a les 18 hores, quan els col·lectius LGTB+ la presenten davant la ciutadania en la plaça de l'Ajuntament, donant pas a una 'globotrans' sota el balcó consistorial per a fer "soroll" i que se'ls escolte des del Govern.

"És un orgull que la Generalitat, Les Corts i l'Ajuntament recolzen els drets de les persones trans. Aquest és un missatge que ha d'escoltar-se a Madrid", ha resumit Fran Fernández, coordinador general de Lambda. Aquesta entitat dinamitza a València la iniciativa organitzada per la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo i Chrysallis Asociación de Familias de Menores Trans.

Com a colofó, la bandera arribarà a Madrid el pròxim mes de juny, quan es tancarà la campanya amb un acte davant el Congrés convocat en el marc de l'Orgull.