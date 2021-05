Chivite apuesta por criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno en los proyectos de inversión

Así lo ha puesto de manifiesto la presidenta del Ejecutivo foral en su intervención en las III Jornadas 'Crecer para Competir: Sostenibilidad para Dejar Huella', organizadas por Sodena y Elkargi.

Chivite ha remarcado que el Gobierno de Navarra "viene trabajando también en esta senda de integración de la sostenibilidad en sus distintas políticas" y ha apostado por "abordar con decisión y desde una concepción global y local los objetivos de sostenibilidad marcados por la Agenda 2030".

En las jornadas se han mostrado casos prácticos de empresas que han incorporado a su operatividad los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno. Así, uno de los mensajes más recurrentes entre los intervinientes ha sido que "crecer de manera sostenible es la única fórmula que asegura la rentabilidad en el medio y largo plazo".

Estas III jornadas de Sodena y Elkargi han sido las primeras de este tipo, después de la pandemia, en las que se ha medido la huella de carbono. Para compensar las emisiones de CO2 producidas durante el evento, las entidades promotoras han previsto la plantación, este próximo otoño, de un centenar de árboles.

Celebrada de forma semipresencial, la iniciativa de Sodena y Elkargi ha reunido a representantes de más de 200 empresas que se han reunido en el Colegio de Médicos de Navarra, siguiendo las medidas y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, ha explicado el Gobierno foral en una nota.

En la sesión, el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra y presidente de Sodena, Mikel Irujo, ha incidido en "el papel activo que las empresas, sobre todo las pymes, deben desempeñar en la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel local, nacional e internacional".

Según ha indicado, "eso significa que deben implantar un modelo responsable de gestión para alcanzar el gran cambio transformacional que se necesita y aparece reflejado en la Agenda 2030 de Naciones Unidas". Una apuesta en la que Sodena "siempre ha sobresalido por su nivel de implicación con el desarrollo y crecimiento de las empresas navarras", ha subrayado.

Irujo ha señalado, asimismo, que la apuesta de la sociedad pública en materia de sostenibilidad la convierte en "motor de la transformación" de un tejido empresarial navarro "más competitivo y en crecimiento".

Por su parte, el empresario y presidente de Elkargi, Josu Sánchez, ha valorado la función desarrollada por esta entidad a la hora de facilitar el acceso a la financiación de las empresas. En ese sentido, ha destacado que en plena pandemia pusieron a disposición de pymes y autónomos de la Comunidad foral cerca de 100 millones de euros.

Sánchez ha añadido que "del mismo modo que sin financiación no hay crecimiento, si este no se sustenta en parámetros de sostenibilidad ambiental, social y económica, no habrá futuro".

El programa de las jornadas se ha completado con una mesa redonda en la que las empresas implantadas en la Comunidad foral Gelagri Ibérica, 3P Biopharmaceuticals y CO2 Revolution han expuesto las prácticas que han llevado a cabo en sostenibilidad corporativa, social y medioambiental.

Zenón Vázquez, director general de Elkargi, ha cerrado el ciclo de intervenciones y ha adelantado la adhesión de su compañía al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Una decisión que ha justificado en la búsqueda de un doble objetivo, por un lado, involucrarse en proyectos que contribuyan al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por el otro, potenciar la concienciación de sus 21.700 empresas socias.