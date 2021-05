El sisé Festival de les Arts s'ajorna a la fi d'octubre

"Il·lusió i optimisme són les paraules que defineixen la situació actual de la música en directe. Perquè per fi es veu la llum al final del túnel i a l'octubre podrem gaudir del festival com es mereix. Solament cal esperar una mica més per a retrobar-nos", encoratgen els seus organitzadors.

Si algú no pot anar al festival per qualsevol motiu en la nova data i vol sol·licitar el reembossament, pot fer-ho omplint el formulari de sol·licitud de devolució en la web oficial. Està obert des de les 12 hores d'aquest divendres fins a les 12 del divendres 28 de maig. Els diners seran reembossats directament per la plataforma Wegow en un termini màxim de 40 dies.

Els abonaments, entrades de dia o promocions de begudes adquirides per a l'edició de 2020 són vàlids automàticament per a la nova data, només caldrà guardar-los, sense realitzar cap tràmit.

Mentre arriba "el festival gran d'octubre" hi haurà diverses cites de Les Arts Lite abans que comence l'estiu en l'Auditori Marina Sud.

Aquest 'germà menut' celebra la seua pròxima parada el diumenge 23 de maig amb artistes com a molt, Full, Pantocrator i Alavedra, després del que al juny hi haurà més dates. "És més important que mai que la música seguisca sonant i és d'agrair la confiança i el suport que el públic està brindant a aquest format. Llarga vida a Festival de les Arts!".