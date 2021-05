El PSRM lamenta que la apuesta de López Miras por el deporte regional esté en los salones de juego

"Nos anuncia un incremento presupuestario de 1,9 millones de euros, pero la realidad es que este aumento se debe a 1,2 millones del fondo extraordinario de equilibrio financiero Covid que aporta el Gobierno de España", ha explicado.

Además, Sevilla ha afirmado que son unas cuentas injustas, porque destinan casi la totalidad de inversiones en instalaciones deportivas a un solo ayuntamiento, el de Archena, que casualmente está gobernado por el PP, y siguen dejando abandonados a los deportistas de los 44 municipios restantes, según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

El diputado socialista ha recordado al consejero que hace solo unos días era alcalde de Yecla. "Pronto ha perdido la sensibilidad municipalista. ¿No le parece injusto que Yecla, Murcia, Águilas, Los Alcázares, entre otros municipios, no reciban ningún apoyo de la Consejería que usted preside?"

En concreto, ha indicado que el caso de Los Alcázares es escandaloso, ya que, con la Dana, el ayuntamiento perdió todas sus instalaciones deportivas.

"Gracias al Gobierno de España, que pagó el 50 por ciento, el consistorio ha podido ir recuperando sus instalaciones. Pero el Gobierno regional prometió ayudar y su ayuda ha sido cero patatero. Muchas promesas y solidaridad de cara al tendido, pero luego, si te he visto no me acuerdo", ha aseverado.

"La Región de Murcia es la que menos invierte en deporte. La influencia de sus compañeros de gobierno de la ultraderecha se nota en el abandono al deporte femenino", ha añadido.

Sevilla ha exigido al consejero que ponga a trabajar a su director general y le pida que hable y coordine con los ayuntamientos, que son los que realmente están luchando por el deporte en la Región de Murcia y han estado abandonados durante la pandemia por López Miras.

Finalmente, ha recordado que la Dirección General de Deportes tiene la Ley de Senderos de la Región en vía muerta más de dos años desde que se aprobó en la Asamblea Regional por unanimidad. "Ahora el consejero es el responsable de desarrollarla".