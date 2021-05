Ribó vuelve a defender el monolito al 15M ya colocado y PSPV planteará al pleno un nuevo "texto de consenso"

Así lo ha indicado Ribó en su visita a la exposición sobre el 15-M que se ha instalado en la Plaza del Ayuntamiento, que ha considerado que fue "el último movimiento de importancia significativa dentro de la ciudad" ya que "de alguna manera fue un elemento transversal" y que tuvo "influencia en la sociedad y en la política de la ciudad y la Comunitat Valenciana".

Para Ribó, los movimientos sociales "son los responsables de haber conseguido avances en la historia reciente de la ciudad", como el Cabanyal, el río y el Saler. También ha indicado el alcalde que "muchas veces, han usado la Plaza del Ayuntamiento como espacio de reunión y de reivindicación".

El alcalde, Joan Ribó, acompañado del vicealcalde, Sergi Campillo, la concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello, y otros miembros del equipo de gobierno, ha visitado la muestra y el monumento.

En palabras del primer edil, el panel informativo emplazado ante la fachada de la casa consistorial "es un reconocimiento a todos los movimientos y a todas las personas que, como decía la maestra valenciana Alejandra Soler, dieron y dan todo para que el mundo sea cada día mejor".

El monumento, de 55x12 centímetros de base y una altura de 180 centímetros, tiene una sobrecubierta de aluminio con una imagen que muestra una reunión de gente formando una asamblea ciudadana. En la cabecera se puede leer la leyenda: 'La plaza del Ayuntamiento como escenario reivindicativo de la ciudadanía'.

PSPV PROPONDRÁ UN TEXTO "DE CONSENSO"

Por su parte, desde el PSPV -socio de gobierno de Compromís- han criticado la "falta de transparencia" y "alarmante falta de consenso" para esta iniciativa y han criticado que los "unilateralismos no son buenos" y son "poco compatibles con el 15-M".

Para la vicealcaldesa, Sandra Gómez, "no se ha hecho el mejor homenaje posible al 15-M". A los socialistas les hubiera gustado "que contara con la participación de todos los grupos políticos" como en "cualquier placa, conmemoración, cambio de calle u homenaje que se hace en la ciudad" que "pasa por todos los trámites y procedimientos que tenemos".

Así, Gómez ha lamentado que "no les consta" que "se haya hecho extensible" la invitación a la inauguración al resto de grupos políticos.

Por su parte, el concejal y portavoz del PSPV en València, Borja Sanjuán, ha defendido que el procedimiento "no se ha ajustado a lo que propugnaba el 15-M" y "no se ajusta a la plaza del Ayuntamiento", que no puede "hacerse pequeña" y que debe "representar a todos los movimientos sociales por igual".

En este sentido, ha abogado por acordar un nuevo texto en el pleno del Ayuntamiento ya que "representa la soberanía de la ciudad", lo que permitirá tener un consenso "que no es que no exista, es que ni se ha buscado".

PP CRITICA EL "SECTARISMO"

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha afirmado que "Ribó ha consumado su sectarismo plantando el monolito del 15M y renunciando a ser el alcalde de todos los valencianos". "Es lamentable su obsesión por homenajear a un movimiento desaparecido, que más bien merece una lápida, que no aglutinó el sentir de la mayoría de los ciudadanos y hacerle un hueco en el corazón de la ciudad", ha señalado Catalá.

Asimismo, Catalá ha señalado que el "PSPV no pinta nada en este gobierno y una vez más claudica ante el sectarismo de Compromís y de Ribó que vive anclado en el comunismo y en el pasado".

Además, el Partido Popular va a presentar una moción exigiendo que se retire este monolito al 15-M. "El sectarismo de Ribó no tiene límites. Aún estamos esperando una calle para Miguel Ángel Blanco", ha agregado.

CS: "RIBÓ PRETENDE SILENCIAR"

Mientras, el portavoz de Cs, Fernando Giner, ha criticado que "Ribó pretende silenciar a la mitad de los valencianos con el texto de su monolito al movimiento político del 15-M". "El monolito de Ribó es un monolito para el 15-M, cuestión que nosotros estamos completamente en desacuerdo. Lo que finalmente se ha hecho, es endulzarlo con otras reivindicaciones, pero se ha olvidado de algunas reivindicaciones populares muy importantes que existen en la plaza, como puede ser la bajada de la Real Senyera cada 9 d'Octubre", ha afirmado Giner.

En esta línea, el portavoz de Cs ha insistido en que "el monolito es fruto de la ideología de Compromís". "En la plaza es donde se celebra el día de la Comunitat Valenciana, donde homenajeados a las víctimas del terrorismo cada 11-M, una propuesta de Cs, también en la plaza se hizo un acto en memoria de las víctimas de la pandemia del Covid-19. Recordemos que muchos valencianos han perdido a sus seres queridos", ha indicado.

Por otra parte, Giner ha hecho hincapié en que su grupo quiere conocer el origen del texto que se ha escrito en el monolito y con qué criterios se ha contratado al autor. "Al final, el gusto del alcalde ha costado a las arcas municipales 16.317,92 euros, entre monolito, el catálogo y la exposición. Esperemos no haya más gastos", ha concluido

EXPOSICIÓN SOBRE EL 15M

El alcalde ha invitado asimismo a ver la exposición 'Soñar mucho y dormir poco: el 15M en València', que estará hasta el próximo 13 de junio en la plaza del Ayuntamiento. A través de 34 imágenes tomadas por 16 fotoperiodistas se tratan las causas que impulsaron este movimiento, su desarrollo y consecuencias.

La exposición está comisariada por Jorge Ramos, profesor de Historia Contemporánea de la Universitat de València, con el asesoramiento gráfico de Estrella Jover, fotoperiodista. Ramos ha remarcado el carácter "tan abierto y transversal" de este movimiento, que daba cabida a gente "de muchos sectores ideológicos y generacionales", lo ha calificado de "hito en la memoria histórica de la ciudad", y ha apuntado que "algunos de los temas que se plantearon están todavía de actualidad".

Las imágenes que forman parte de la muestra son obra de los fotógrafos: Biel Aliño, Manuel Bruque, Germán Caballero, Juan Carlos Cárdenas, José Cuellar, Pablo Garrigós, Marga Ferrer, Kai Fösterling, Miguel Lorenzo, Eva Máñez, Miguel Ángel Montesinos, José Alexandre Porcar, Eduardo Ripoll, Alberto Sáiz, Kike Taberner y Helio Yago. Se editará un catálogo, que recogerá los textos e imágenes, en valenciano y español, con la traducción al inglés en anexo.