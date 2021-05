Turismo.- El aeropuerto coloca pictogramas para facilitar la experiencia a pasajeros con necesidades especiales

Así, ha desplegado en sus tiendas, restaurantes y oficinas, de una serie de pictogramas para facilitar el tránsito a pasajeros con necesidades especiales, con trastornos del espectro autista, alzheimer y otras enfermedades neurológicas.

Los pictogramas, elaborados con la colaboración de la Asociación Autismo Málaga, son 15 en total y suponen un importante apoyo visual para los usuarios TEA, ya que ayudan a identificar con sencillez y claridad los diferentes servicios disponibles a lo largo de todo el proceso aeroportuario.

A raíz de diversas reuniones impulsadas desde Aena y la colaboración continua con las asociaciones de familias, el aeropuerto malagueño implementa desde 2018 una serie de medidas y procedimientos para este tipo de pasajeros, con el objetivo de hacer de la infraestructura un espacio inclusivo, facilitador de la autonomía de todos los viajeros, han precisado en un comunicado.

Además de esta señalización especial y los protocolos de actuación para los trabajadores, el programa 'Apoyo a la inclusión' contempla jornadas periódicas de sensibilización de la comunidad aeroportuaria, abiertas a todos los colectivos que desarrollan su labor en el Aeropuerto y que cuentan con una alta participación.

De hecho, la próxima sesión de concienciación y familiarización online, con la participación de psicólogas de las Asociación Autismo Málaga y la Asociación de Familiares de personas con Alzheimer (AFA), está prevista para este mes, concretamente, para el próximo 27 de mayo.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI Europe, por sus siglas en inglés) reconoció en noviembre del pasado año al aeropuerto de Málaga Costa del Sol con el 'Highly Commended ACI EUROPE Best Airport Award in the Accessible Airport category' por su labor en materia de accesibilidad, "un premio al esfuerzo permanente en la búsqueda de una infraestructura accesible para todos, atendiendo a la diversidad de todos los pasajeros".