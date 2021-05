UPO colabora en un estudio sobre la presencia de predadores y carroñeros en entornos urbanos

De esta manera, tratando de ordenar el conocimiento generado hasta el momento para detectar posibles carencias y proponer futuras líneas de investigación, los autores han observado que existe un claro desequilibrio entre el número de estudios focalizados en carroñeros respecto a predadores, de forma que los segundos están mucho mejor representados en dichas publicaciones, explica la UPO en un comunicado.

El estudio, titulado 'Predation and Scavenging in the City: A Review of Spatio- Temporal Trends in Research', ha sido llevado a cabo por un equipo de expertos biólogos compuesto por Pedro Romero, del Departamento de Física, Química y Sistemas Naturales de la UPO y del Departamento de Biología de la Conservación, Estación Biológica de Doñana-CSIC; Eneko Arrondo, del Departamento de Biología Aplicada, Universidad Miguel Hérnandez, y Álvaro Luna, director de Proyectos de Conservación de la empresa Brutal / Universidad Europea de Madrid.

"El incremento del porcentaje de población humana que vive en grandes urbes ha ayudado a que la ecología urbana despierte un creciente interés en los últimos años. No obstante, pese al mayor conocimiento que ahora tenemos sobre la biodiversidad presente en ciudades y su relación con este nuevo ecosistema, son muchos los aspectos vinculados a la naturaleza urbana que aparentemente no han sido suficientemente estudiados", explican los autores del estudio.

Así, los autores han realizado una revisión sistemática de la literatura científica publicada sobre el tema en cuestión, comprobando la existencia de una serie de sesgos y carencias. Además, han podido constatar que los carroñeros se sitúan hoy en segundo lugar en cuanto a estudios enfocados en dieta de carnívoros en medios urbanos, a pesar del incremento reciente en el número de estudios.

Así, han demostrado la existencia de un sesgo respecto a ciertas áreas geográficas, de modo que un mayor número de estudios se concentra en ciudades de biomas templados, principalmente países desarrollados, mientras que hay bastante menos información sobre ciudades de regiones tropicales, algo aún más evidente en el caso de los carroñeros.

ESPECIES REPRESENTADAS

En cuanto a las especies más representadas en los estudios analizados, los autores han detectado una clara predominancia de especies carnívoras con hábitos nocturnos, siendo particularmente llamativa la abundancia de dos especies domésticas, perros y gatos.

Además, la mayor parte de los estudios estaban centrados en el núcleo de las ciudades, siendo las zonas periurbanas mucho menos representadas."Esta revisión, que detecta tanto los puntos fuertes como los débiles en cuanto al conocimiento que tenemos sobre carnívoros en ciudades, nos permite llamar la atención de la comunidad científica sobre aquellos aspectos para los que hay menos información", declaran los autores del estudio.

Así, atendiendo al valor conservacionista y a los servicios ecosistémicos que estas especies ofrecen inclusive en entornos urbanos, este grupo de biólogos considera necesario no solo un incremento del interés científico en esta temática, sino también por parte de gestores y otras ramas de la conservación, para empezar a considerar estas importantes interacciones ecológicas en el nuevo ecosistema que el ser humano ha creado: las ciudades.