PSOE: "Los presupuestos de turismo nacen sin credibilidad y sin estrategia para transformar este sector"

"Lo único que queda claro con estos presupuestos es que el nuevo consejero se quiere dedicar a engrasar su maquinaria de propaganda institucional, autobombo y venta de humo para asegurar su nuevo papel de delfín de López Miras y escalar en la carrera sucesoria", ha señalado.

Fernández ha reclamado una estrategia que aborde los problemas estructurales que impiden que el sector alcance el liderazgo que potencialmente tiene la Región de Murcia. "No se trata de gastar mucho, sino de gastar bien, con eficacia, con eficiencia y efectividad, y eso no se refleja en estos presupuestos", ha aseverado.

La diputada socialista ha criticado que la comparecencia del consejero de Turismo es un fraude a sus promesas, uno más del Gobierno tránsfuga del PP y síntoma del principal problema que tienen los presupuestos, que es la falta de credibilidad.

"Viene a presentarnos unos presupuestos que llegan siete meses tarde por la incapacidad del PP y de López Miras de llegar a acuerdos. Siete meses que muchas pymes, autónomos y trabajadores de la Región han estado esperando a que se aprueben para que cumplan alguna de sus promesas, las que empezaron a anunciar en noviembre del año pasado y después de una decena de anuncios, todavía no han cumplido", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que el consejero no viene de nuevas a presentar los presupuestos, sino con una mochila cargada de 26 años de nula gestión del PP y con la credibilidad de su partido, que en materia de turismo es nula.

"Viene a contarnos que tiene mucho dinero, más que su antecesora, pero no explica lo más importante: qué objetivos quiere conseguir con ese dinero que va a gastar. No tiene estrategia para el turismo, ni para la Región, no tiene credibilidad, que no venga a prometer nada, porque ni el consejero, ni su gobierno son fiables".

JUVENTUD

En materia de juventud, Carmina Fernández ha recordado que la Región de Murcia cuenta con la segunda tasa más alta de España en abandono escolar temprano, con un 24, 1 por ciento, y que el 15,6 por ciento de los jóvenes de la Región se están sin estudiar ni trabajar.

Ha indicado que el 22,2 por ciento de los jóvenes se encuentra en situación de desempleo. "En la Región de Murcia los salarios que se pagan a los jóvenes se encuentran entre los mínimos de España, y el 36,4 por ciento de los jóvenes que trabajan son pobres.

Además, ha destacado que la tasa de emancipación en la Región es de la más bajas de España. Solo el 16,3 por ciento han podido emanciparse. Es decir, ocho de cada diez jóvenes que tienen entre 16 y 29 años viven con sus padres porque no pueden pagarse un piso. Y 20.000 jóvenes de la Región se encuentran residiendo en el extranjero ante la ausencia de oportunidades.

"Y con esta dura realidad, el Gobierno regional nos presenta un presupuesto que no aborda los principales problemas que afectan a los jóvenes, como la vivienda, el transporte o el empleo. Nuestros jóvenes, como nuestra Región, no tienen futuro con este Gobierno regional", ha concluido.