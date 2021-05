Rosa Benito aclara por qué a última hora decidió no ir a la boda de Rocío Carrasco: "Iba a ir, pero me pudo lo que me dijeron"

El pasado miércoles, Rocío Carrasco contó la parte de su historia en la que se casó con Fidel Albiac, el 7 de septiembre de 2016, poco después de ver por última vez a su hijo menos, David Flores, aunque iba a acudir también a la boda.

Sin duda, el pequeño de la pareja fue una de las grandes ausencias, pero también llamó la atención que no fuera Rosa Benito, aunque su hija Chayo Mohedano sí acudió. Según contó la hija de la Jurado, hasta última hora iba a ir, pero recibió una llamada que le hizo cambiar de idea.

Este viernes, Rosa Benito ha confirmado esta versión en Ya es mediodía, aunque primero ha destacado lo que le ha emocionado oír a Rocío Carrasco decir que la quiere. "Me gusta oírla decir la palabra 'quiero', es muy importante decirlo. Hace mucho tiempo que no se lo oía decir y ojalá todo esto pase".

"Refiriéndome a la boda, efectivamente yo tenía un moño bajo hecho y mi vestido maravilloso. No voy a hablar de las personas que tengo que hablar porque son anónimas y son parte de mi vida", ha comentado sobre las personas que le hicieron cambiar de idea. "Hablo con una persona que me expone una situación y me quedo pensando y digo: 'Pues tienes razón, cariño'. Ahí es donde yo pienso que mis hijos son lo mejor que tengo y que me ha dado la vida. Y así tomo la decisión".

"Efectivamente, yo iba a ir a esa boda por ella y porque es hija de quien es. Me pudo más lo que me dijeron, y no lo puedo contar en público, porque son personas anónimas mías y no me gustaría que fueran a buscarlos. Y también estaban invitados, ¿eh?", ha añadido y después le han preguntado si se arrepentía de no haber ido. "Es una tontería que te arrepientas de algo que no has hecho o que ibas a hacer", ha respondido.

"Yo lo que quiero es que esos teléfonos se descuelguen, tanto por mi parte como por la de ellos, y que se volviera a la unión que teníamos, y lo he hecho patente en Instagram", ha explicado refiriéndose a una foto que publicó en la que salía junto a Rocío Carrasco, entre otros.

'Story' de Rosa Benito. INSTAGRAM / MEDIASET

"¿Por qué no voy a poner yo a Rocío Carrasco [en Instagram] si es que está en mi vida? No es que ha estado, es que está en mi vida", ha destacado la colaboradora de Ya es mediodía. "Hemos vivido muchas cosas, como ella dijo el miércoles".

Después, Rosa Benito ha recordado que Rocío Jurado llevaba siempre un anillo que casi nunca se quitaba, y ha visto este gesto muy reflejado en el documental: "Cuando yo veo a Rocío que se toca, porque además lleva el anillo en el dedo corazón, es como si estuviera tocando a su madre". Además, también ha comentado que le emociona verla en la docu-serie porque lleva una pulsera de su madre.

"¿Qué ha pasado? Si es que no ha habido nada... No tengo respuesta", se ha preguntado sobre su distanciamiento. "Todo se arregla menos la muerte".