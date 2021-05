Marcano espera que "llueva vacunas" para tener un "verano extraordinario"

Así lo ha deseado y augurado este viernes a preguntas sobre los periodistas acerca de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra la semana que viene en Madrid y a la que acudirá esta comunidad autónoma.

Pero, a su juicio, "más importante" que la cita en Ifema es que "llueva vacunas", aludiendo con este símil meteorológico a "la mayor crisis del turismo" en la comunidad autónoma, que "nos viene de arriba", con "el agua" de la lluvia.

Frente a esto, Marcano desea que "llueva vacunas" y acabar el mes que viene con siete de cada diez cántabros inmunizados, con la pauta completa del suero.

"Confío ciegamente que va a ser así", ha manifestado, para vaticinar que "nos esperara un verano extraordinario", algo que -ha dicho- tiene "testado" con profesionales de distintos ámbitos del sector.

UN FITUR DISTINTO Y PROFESIONAL

Entre tanto, se celebrará un Fitur "distinto", el de 2021 y al que Cantabria acudirá "con vocación exclusivamente profesional", sin actos sociales o políticos, sino una edición concebida "para representar y trabajar por el sector".

"Que no hay actos sociales ni políticos no significa ni mucho menos que no haya reuniones", ha matizado el consejero, que ha indicado al respecto que se celebrarán encuentros "a un ritmo constante", relacionados con la España Verde, grandes operadores o mayoristas, entre otros.

Debido a las "singularidades" de la feria y el turismo por la pandemia, Cantabria ha decidido acudir a Ifema "como los tiempos requieren, renunciando" a formatos hasta ahora habituales -folletos, carteles, etcétera- y recurriendo en su lugar a medios "más modernos", con lo que habrá "mucha pantalla y mucho código QR".