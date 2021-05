Col·legi de Metges demana al Ministeri que rectifique el procés telemàtic d'elecció de places MIR

Per açò, insta l'administració al fet que reconsidere aquesta postura per a garantir el procés en tractar-se d'una elecció "tan important i transcendental" per al professional com és l'especialitat i el lloc on realitzarà la seua formació, i que marcaran el seu rumb vital en els pròxims anys, segons ha indicat en un comunicat de l'entitat.

En aquest sentit, el COMA considera que aquesta única via d'adjudicació pot generar "conflictes en tractar-se" d'una elecció telemàtica en diferit, per la qual cosa s'ha de seguir treballant en la ferramenta informàtica fins que es garantisca la seua qualitat.

"És indubtable que l'avanç en la digitalització modificarà en un futur pròxim tots els processos, inclosa l'adjudicació de les places MIR, però és necessari un període de transició fins a la seua validació amb totes les garanties, que ara mateix no presenta", ha afirmat la presidenta, María Isabel Moya.

A més, el COMA, conscient que a través de l'OMC s'han dut a terme totes les gestions i negociacions possibles per a convéncer el Ministeri que es fera una transició pausada, considera "sorprenent que una vegada més no es compte amb l'opinió dels professionals".