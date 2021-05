La UE ampliará esta semana la lista de países desde los que se podrá llegar a España sin PCR ni vacuna contra la Covid

La UE y, dentro de ella, España se preparan para tomar medidas para aumentar el turismo extranjero a su territorio este verano. Los países europeos decidirán la semana que viene ampliar la hasta ahora restringida lista de países desde donde se puede entrar en territorio comunitario en viajes no esenciales sin tener que mostrar una PCR negativa o sin haber sido vacunados contra la Covid. Será la consecuencia de elevar la incidencia acumulada (IA) que para ello se exige a los países de origen, que actualmente está en 25 casos por 100.000 habitantes a 14 días, hasta una cifra todavía no determinada pero que no superará los 100 casos. El Gobierno confía en que el Reino Unido entre en esta lista europea, para animar la llegada de turistas británicos, aunque de momento deberán observar una cuarentena a su regreso.

Está previsto que los ministros de Turismo de la UE tomen una decisión el jueves que viene -20 de mayo- sobre la propuesta que hizo la Comisión Europea a principios de mayo para "suavizar" las restricciones de viajes "no esenciales" de personas desde países de fuera de la UE.

Hasta el momento, la lista de los destinos desde los que se puede llegar sin mostrar una PCR negativa o certificar estar vacunado contra la Covid está formada solo por Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y China y a ella se acaba de sumar Israel.

De lo que se trata es de dar cabida a más países desde los que se podría hacer turismo en la UE -viajes "no esenciales"- ampliado el umbra de la IA, es decir, que en lugar de 25 casos tengan más, aunque no se espera que supere la incidencia de 100, y tomando en cuenta países cuyos sistemas de medición de la incidencia del virus sea confiable.

Turista británico

El Gobierno español espera como agua de mayo esta decisión para que se amplíen las facilidades para viajar a España desde más destinos. Aunque aún no hay una decisión sobre dónde quedará el umbral de la IA, sí se da por seguro que quedará cercano, aunque por debajo, de 100, lo que dejará dentro al Reino Unido, un de los principales emisores de turistas, con una IA de 40 casos y una muy buena progresión de la vacunación.

Con ello, espera paliar en parte y al menos temporalmente el revés que ha supuesto que Londres haya dejado a toda España fuera de su lista verde de destinos desde los que los británicos pueden regresar sin tener que guardar una cuarenta.

Como toda la UE -salvo Portugal-, España está en la "zona ámbar" del esquema del Reino Unido, lo que obliga a los ciudadanos de este país a observar una cuarentena d 10 días en sus domicilios al regreso de sus vacaciones. Se trata de una medida que desincentiva los viajes y de la que hasta el último momento el Gobierno confiaba que al menos quedarían fuera las islas, Canarias y Baleares.

Finalmente no fue así y España no está en zona verde a partir del lunes que viene, cuando Londres permitirá salir a sus ciudadanos a hacer viajes no esenciales. En todo caso, el Gobierno confía en entrar en esa codiciada lista en próximas revisiones, de manera que para cuando empiece realmente la temporada estival los británicos puedan viajar a España sin tener que hacer una cuarentena después.