Manu Tenorio detalla cómo será el concierto homenaje a Álex Casademunt y zanja todos los rumores de polémica

El avance de la campaña de vacunación contra la Covid-19 está dando sus frutos y la vuelta a la normalidad está cada vez más cerca. Por ello, comienzan a programarse los primeros eventos culturales. A uno de ellos han asistido Elsa Anka, Alicia Senovilla y Manu Tenorio, donde el cantante se ha mostrado de lo más natural.

El extriunfito ha contado su experiencia como imagen de Silvia Moreno y ha explicado todos los rumores que giran en torno al concierto homenaje a Álex Casademunt, las sonadas ausencias y la supuesta enemistad entre el fallecido y David Bustamante.

"Era necesario un concierto de despedida. La verdad es que también sería oportuno y apropiado que en Televisión Española se le hiciera un homenaje porque forma parte de la historia de la televisión y de la música de este país. Yo estoy muy ilusionado con participar en el concierto porque me imagino que él, donde esté, lo verá y estará muy ilusionado de ver a sus compañeros riendo y cantando con él", ha confesado el cantante.

Con respecto a las ausencias y, en concreto, las de David Bisbal y Rosa López, Tenorio ha añadido: "No tengo conocimiento de eso. Sé que, de momento, hay algunos compañeros que no van a estar. Sé que Gisela no puede estar por problemas de agenda. De Rosa y de Bisbal, la verdad es que no tengo noticias de los motivos".

Respecto a la presunta polémica entre la existencia, o no, de relación de amistad entre David Bustamante y Álex Casademunt, el de Ódiame ha explicado que no tiene "conocimiento de este tema, pero Bustamante y Casademunt siempre tenían un rollo fantástico entre ellos". "Puede ser que, a lo mejor, durante un tiempo, la condición o el trato no haya sido tan asiduo como se espera o como la gente se monta la película, pues no lo sé. Yo, por ejemplo, con mi amigo Alejandro Parreño no hablo todos los días ni hablo todos los meses, pero sé que está ahí, somos buenos amigos y no necesito corroborarlo constantemente", ha sentenciado el cantante.