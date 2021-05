Un exalcalde i un exregidor de municipis de la província de València, entre els 14 detinguts en l'operació Azud

En total, en la segona fase de l'operació Azud, que s'instrueix en el Jutjat nombre 13 de València al costat de Fiscalia Anticorrupció, s'han detingut 14 persones per presumpta corrupció urbanística.

L'operació de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) es va desplegar ahir per diversos punts de la geografia espanyola -València, Alacant, Madrid, Tomelloso i Eivissa-, on es van practicar diferents registres per a intervenir documentació. Hui continuen els registres en diferents seus i domicilis.

Un dels primers detinguts a primera hora del matí va ser l'exsubdelegat del Govern a València Rafael Rubio, a qui la delegada del Govern, Gloria Calero, va cessar de manera fulminant després de conéixer-se la seua detenció en el seu domicili. El PSPV també li va suspendre de militància.

Així mateix, els agents van detindre Alfonso Grau (PP), mà dreta de l'exalcaldessa morta Rita Barberá. Tots dos estan acusats de cobrar comissions a canvi d'adjudicacions d'infraestructures.

Al costat d'ells, un altre dels detinguts que presumptament va tindre un paper destacat en la trama va ser el cap dels servicis jurídics de Divalterra, José Luis Vera, ja que pel que sembla va mitjançar entre els polítics i un dels empresaris arrestats, el constructor Jaime Febrer, qui va ser localitzat ahir en Eivissa.

A més, l'UCO va detindre altres 10 persones més, entre elles la filla de Grau, un exalcalde i un exregidor de municipis de la província de València. S'investiga si Grau va poder cobrar al voltant d'un milió d'euros en comissions i Rubio altres 300.000 euros. També va haver-hi quantiosos regals per part d'empresaris a càrrecs públics.

Es tracta de la segona fase del cas Azud, en el qual el Jutjat d'Instrucció número 13 de València investiga presumptes comissions amb factures suposadament fictícies que diverses empreses adjudicatàries d'obra pública de l'Ajuntament de València haurien realitzat.

La causa, que va arrancar en 2017 i roman secreta, està oberta per delictes de suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i tràfic d'influències.

En una primera fase del procediment es va detindre a l'advocat José María Corbín, cunyat de Barberá, i al lletrat Diego Elum, encara que posteriorment tots dos van quedar en llibertat amb mesures. Al costat d'ells figuren com investigats la dona i les filles de Corbín.