Sindicats protesten davant la Junta d'Accionistes de Caixabank contra un ERO "salvatge" i la pujada de sou del Consell

En aquest escenari han lamentat a més que la Junta d'Accionistes porte entre els seus punts la pujada del salari dels membres del Consell. En el cas del nou president de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, les seues remuneracions es "triplicaran". Per als sindicats açò és "absolutament incongruent" amb la retallada de plantilla i condicions que l'entitat ha posat sobre la taula.

Així, han insistit que "mai" firmaran acomiadaments forçosos ni mesures traumàtiques per a la plantilla: "La voluntarietat és una premissa indispensable" per a començar a negociar". Han reclamat "eixides dignes" per als que es vagen però també "condicions dignes" i homologades per als que es queden.

Els sindicats no entenen que "els alts directius es multipliquen el seu salari" mentre plantegen deixar en el carrer al 18% de la plantilla de Caixabank. "Açò és una immoralitat i una injustícia i no ho anem a permetre", ha advertit la representant de CCOO en Caixabank, Ruth Bolaños.

Segons la responsable sindical, amb la retallada de plantilla i tancament d'oficines que es proposa "és impossible atendre bé als clients i al final, tot açò per a una altra gran fusió que ells es tornen a pujar els salaris, per a una fusió europea, una fusió que després acabe amb tots els bancs del país?", es pregunta.

Des del Sindicat d'Empleats de Caixabank, la seua presidenta Begoña Peiró ha lamentat que l'ERO planteja que el 50% de les persones afectades han de ser menors de 50, una cosa que considera que "socialment no es pot permetre" i més "en una entitat amb beneficis i en la qual "el president i consellers delegats se segueixen pujant i triplicant els sous".

I més enllà de l'ERE, també s'han posat sobre la taula "retallades salarials i mesures laborals", ha apuntat Peiró, qui demana a l'empresa que "rectifique" i "comence a retirar coses o no es podrà arribar a negociar". "Mai anem a firmar un ERO forçós, és la primera premissa, a partir d'ací podrem parlar de tota la resta", ha puntualitzat.

En la seua opinió, ara a "Caixabank solament li importa el tema financer, els diners, els baixos costos" i s'ha convertit en una multiempresa sense cor".

També la secretària d'Organització d'UGT en Caixabank, Raquel Ruiz, ha assegurat que "plantaran cara" als acomiadaments i retallades plantejades per Caixabank "mentre el president de l'entitat es triplicarà el salari".

Ruiz ha reiterat que "cap sindicat firmarà unes eixides forçoses" i ha garantit que faran "tot el necessari perquè els treballadors i els clients tinguen el servici que es mereixen. Anem a lluitar pels nostres drets", ha remarcat.

HOMOLOGACIÓ DE CONDICIONS

Per la seua banda, el subsecretari general de SATE, José Ignacio Bernabé, s'ha mostrat "sorprés" de la "falta de respecte als empleats" en el plantejament d'aquest ERO. Procedents de Bankia es van incorporar "il·lusionats" a Caixabank pensant, "com ens van dir", que hi hauria "un muntó d'oportunitats" però s'han topat amb un "ERO salvatge".

"Volem voluntarietat en les eixides i homologació de les condicions socials i laborals de la plantilla de Caixabank, a mateixa funció, mateix salari", ha apuntat.

També el president d'ASIP ha reclamat "eixides dignes" i que "els que es queden que no senten tots el seu emoluments disminuïts". Des del seu punt de vista, "l'empresa l'única cosa que pretén és retallar i retallar i ara mateix s'està provant el triple de sou per al nostre president, és incongruent".

Els sindicats tornaran a protestar el pròxim dia 20 de maig davant les direccions territorials de Caixabank en les principals ciutats.