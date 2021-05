Continúa el proyecto de investigación del patrimonio cultural hallado en zonas del Aeropuerto de Ibiza durante las obras

Este proyecto fue iniciado en diciembre de 2019 y está asociado a los trabajos de adecuación y modernización del Aeropuerto de Ibiza, según ha informado AENA en un comunicado.

Su ejecución consiste en un conjunto de actuaciones arqueológicas para dar a conocer las costumbres y modos de vida de los grupos que ocuparon antiguamente las áreas del sistema general del aeropuerto, así como su relación con la explotación del entorno.

El equipo de expertos está concentrando su actividad en la zona del aparcamiento, donde se ha podido constatar que antiguamente fue utilizada como campo de producción agrícola. En concreto, así lo indica la disposición de diferentes tipos de zanjas excavadas en el nivel de arcillas.

Estas zanjas servirían para el cultivo de especies vegetales, fundamentalmente la vid, dedicadas al consumo doméstico, así como a la producción de vino en relación con el comercio y la economía de la Isla a lo largo del tiempo.

Estas zanjas forman unidades agrícolas denominadas parcelarios, cuyo inicio de utilización se puede concretar en el período tardo-púnico/republicano, entre los siglos III y I a. C. aproximadamente, continuando entre finales del siglo I a. C. y el II d. C.

Además, se han localizado zanjas de cultivo, cuyo material cerámico demuestra que continuaron siendo trabajadas en época medieval.

AENA ha señalado además que en la ejecución de sus obras de infraestructuras adopta todas las medidas protectoras con el fin de garantizar la conservación tanto del patrimonio existente como de los posibles nuevos hallazgos.