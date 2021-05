Anaya (PP) afirma que els afiliats "no han tingut la llibertat de poder decidir a qui li donaven el vot" en el congrés

"L'aparell del partit ha fet el seu treball i nosaltres, el nostre", ha assegurat Anaya durant la presentació. El precandidat també ha assegurat que hi ha persones que "han donat el seu aval" però els han demanat "que no l'entreguen" perquè "no volen eixir en la foto".

Segons Anaya, han rebut el suport d'unes 400 o 500 persones, però solament han entregat els avals que creuen que "estan justs i bé per a passar el tall de 150 o 200". De fet, ha incidit que "no es tracta de forces" quant al nombre d'avals presentats.

Respecte al congrés, el també alcalde d'Aiora ha afirmat que els afiliats mereixen un conclave en "llibertat" per a "poder decidir qui volem que siga el nostre nou president" per a "guanyar les eleccions" per a "apartar de les institucions el més prompte possible" al Botànic i "poder ajudar a Pablo Casado" en els comicis estatals.

Per açò, espera un "partit net, sense moltes faltes i sense targetes roges". En aquest sentit, ha demanat que les votacions es produïsquen en agrupacions de seus i punts centralitzats perquè "després ningú puga anar a la teua casa a dir-te per què has votat a algú". Així, espera que el procés siga "just i sense intervencionisme per part de ningú".

MUNICIPALISME

Anaya ha defès que la seua candidatura naix "del valor del municipalisme" i ha posat com a exemple entre els seus suports a l'alcalde d'Alfafar, José Ramón Adsuara, o l'exalcaldessa de Villar del Arzobispo, i ha apuntat que hi ha molts "alcaldes i regidors que estan recolzant aquest projecte, en alguns casos des de l'anonimat".

Per açò, ha apostat per "visitar a tothom" i ha promès fer "tot el que estiga en la seua mà" per a "aconseguir que la gent torne a recuperar la il·lusió".

Preguntat sobre la possibilitat que s'acabe integrant la seua candidatura en la de Carlos Mazón, Anaya ha afirmat que parlaran "totes les vegades que faça falta", i que es van reunir "fa més d'una setmana".

En aquell moment, va detectar que tenien "un punt de vista dispar en un primer moment", però "pot haver-hi punts de trobada", per la qual cosa "les portes estan obertes per a tot, per a la integració en un sentit o en un altre".

No obstant açò, ha indicat que la seua candidatura "modestament" també "té opcions", per la qual cosa ha demanat una "oportunitat" per a demostrar que poden "fer una gran tasca dins d'aquest partit".