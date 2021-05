El Consell aprova l'Oferta d'Ocupació Pública de 2021 amb 719 places que es convocaran en un termini màxim de dos anys

Sobre aquest tema, la vicepresidenta i portaveu, Mónica Oltra, ha explicat que es contemplen convocatòries per a 30 cossos i escales que van des de personal tècnic d'Administració general, enginyers informàtics, agents mediambientals, psicòlegs i treballadors o treballadores socials, entre altres.

A més, el propi decret contempla que la Generalitat s'obliga a si mateixa al fet que els processos de selecció, les oposicions, es porten a terme en un termini no superior als dos anys des de la seua aprovació.

L'OPE ha sigut dissenyada d'acord amb el que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2021, que fixa una taxa de reposició del 110% per als sectors considerats prioritaris i d'un 100% per a la resta. En ella també es reserva més d'un 7 per cent de la totalitat de les places per a ser cobertes entre persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

A més, inclou mesures per a fomentar la igualtat de gènere doncs les convocatòries inclouran, com a criteri de desempat, abans del sorteig o primera lletra del cognom, la resolució en favor de la dona en el cas que el sexe femení estiguera infrarrepresentat dins del col·lectiu de persones que formen part del cos o escala objecte de la convocatòria.

L'OPE de 2021 s'uneix al programa de reclutament dissenyat per a renovar l'Administració valenciana iniciat en 2016 i que preveu la incorporació de nous funcionaris i funcionàries per a evitar el col·lapse de la Funció Pública a causa de l'envelliment de les plantilles.

Per açò, en 2021 està prevista la celebració de 161 processos selectius en els quals s'oferiran 4.350 places corresponents a les OPES dels anys 2017, 2018 i 2019.