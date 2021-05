Cvirus.- Oltra avisa els turistes: "Tots els que estiguen a la Comunitat han de tindre molt clar que ací hi ha normes"

Oltra, en la roda de premsa posterior a la reunió del ple del Consell, ha assenyalat sobre aquest tema que no es tracta de plantejar l'arribada de visitants després de la fi de l'Estat d'alarma com "una invasió bàrbara", sinó de tindre "molt clar" que a la Comunitat Valenciana existeix "un marc normatiu de protecció de la salut i la vida de les persones en eixe lema de vida i llibertat que sempre ha caracteritzat al Govern valencià".

En eixe sentit, ha incidit que les Forces i Cossos de Seguretat "faran que es complisca la normativa i si algú no la compleix tindrà les conseqüències d'haver infringit" unes normes que estan pensades per a garantir "la salut i la vida" i que la Comunitat Valenciana seguisca sent la regió europea amb menor incidència i poder "seguir avançant vacunació".

"Tothom, siga d'ací o de fora, han de complir les normes i les Forces de seguretat estaran implicades que la normativa es complisca perquè així és com es funciona en un Estat de Dret, hi ha unes normes que cal complir i si no es compleixen hi ha conseqüències", ha postil·lat.