La alcaldesa de Peñaflor reclama "medidas urgentes" para garantizar la seguridad en la Peña del Cuervo

López ha recordado los trágicos sucesos que ocurrieron en junio y agosto de 2020, que acabaron con dos fallecimientos, y ha reiterado la necesidad de actuar "con medidas preventivas que ya han sido solicitadas, pero aún sin respuesta, en los Consejos Territoriales de Alcaldes".

Además, la edil ha destacado que un estudio de la unidad de bomberos del Consistorio ya evidenció el riesgo en la zona, por las corrientes del río, y la poca profundidad en algunos tramos, de apenas dos metros.

La alcaldesa ha criticado que no se tomaron medidas excepcionales hasta agosto de 2020 y que "aún así, fueron insuficientes", en referencia a la disuasión del baño como de los saltos en la zona más peligrosa y la colocación de cartelería que expresaba la "no recomendación" del baño.

Ha solicitado medidas dirigidas a fomentar el acceso en autobús o bicicleta, además del ya regulado tránsito rodado de acceso al parking de la zona. En este sentido, ha requerido el acondicionamiento de las paradas de autobús para que las personas usuarias no esperen en un arcén de menos de un metro en una carretera de límite a 90 kilómetros por hora, con niños de muy corta edad y temperaturas muy altas.

Además, ha pedido aumentar la frecuencia de la línea 28, llegando a los 15 minutos, para equipararse a otros barrios, "dando respuesta a una necesidad real de los vecinos y vecinas", ha apuntado.

La edil se ha referido a la necesidad de señalizar los caminos existentes que permitan esos recorridos por pistas o senderos en bicicleta o andando desde la ciudad; de informar sobre las zonas y los peligros que entraña el río, mediante la colocación de cartelería tanto en la zona del salto como en el entorno de la poza, expresando claramente el riesgo de muerte que conlleva. Igualmente, que estas advertencias aparezcan en las páginas web oficiales, informando de los riesgos y consejos para un disfrute seguro de la zona natural.

El grupo municipal de Zaragoza en Común trasladará en Comisión municipal la necesidad de elaborar un plan de prevención e información sobre el baño en los ríos en los barrios rurales, de forma que puedan identificarse los posibles riesgos en las zonas, con medidas para evitar posibles accidentes.

ACTIVIDADES PARA JÓVENES

La alcaldesa de Peñaflor ha realizado otras propuestas encaminadas a desarrollar actividades desde las Casas de Juventud o Ludotecas dirigidas a fomentar una socialización saludable en los espacios abiertos y naturales.

"Entendemos que no se pueden impedir actividades de ocio sin otras alternativas y esperar que esto no genere comportamientos que ponen en riesgo a quienes los practican y a las demás personas. Hay que cambiar los modelos de ocio y de educación no formal en infancia y juventud donde el medio natural sea el espacio de disfrute e involucrar a la juventud en este cambio de perspectiva", ha manifestado.

En este sentido, una de las propuestas es continuar con el proyecto de revitalizar el río Gállego como LIC dentro del Plan Hidrológico de la CHE, teniendo en cuenta este nuevo enfoque donde la protección medioambiental forme parte del ocio y disfrute de la población.

"Este sábado, 8 de mayo, volvimos a ver grupos de 30 a 40 jóvenes de nuevo andando por la carretera ocupando la calzada y en el salto de la Peña del Cuervo. Si no hay alternativa, el riesgo continuará existiendo, por lo que la administración debe adaptarse a esta nueva realidad".

"Apenas se ha avanzado en todas las medidas solicitadas ya el año anterior y el barrio ve que el peligro sobre la carretera y la zona del salto de la Peña del Cuervo sigue siendo extremadamente alto. Ahora será durante los fines de semana y en unas semanas el riesgo será diario, sea por ahogamiento o por atropello en la carretera", ha concluido López.