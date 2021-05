El aparcamiento de la Gavidia será de residentes desde 2025 al finalizar el contrato, tal como marca el PGOU

"No es la intención estudiar ahora qué pasa con ese aparcamiento. No estamos centrados en eso, pero todo tiene que hacerse con el límite del planeamiento general, no sólo de la voluntad del gobierno", ha dicho Cabrera en la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Ayuntamiento hispalense a preguntas del portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, sobre la necesidad de planificar ese paso que fijaba en el próximo ejercicio.

Cabrera explica que la concesión era de 75 años y que en este momento no se está abordando su planificación, "aunque nos tendremos que poner a trabajar en ello". "Cuando acaba la concesión, tiene que pasar a residente, es una obviedad", añade.

Rojas, quien ha pedido "planificar con tiempo" y que prime el "interés ciudadano al de la empresa privada", también se ha preguntado a Cabrera en su intervención por si el desarrollo de los aparcamientos rotatorios previstos en la corona del centro histórico, como el del Cid o Barqueta, no van "en dirección contraria" a los objetivos marcados en el recién aprobado Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en cuanto a la reducción del coche privado y de la emisión de gases contaminantes.

Al respecto, Cabrera incide en que esos aparcamientos disuasorios están recogidos en la planificación y considera que son "necesarios porque ahí es donde debe haber otros modos alternativos de transporte para soltar el vehículo privado y evitar su intromisión en el centro". Tras destacar las medidas del Plan Respira, defiende las actuaciones para reducir emisiones contaminantes, garantizar la accesibilidad universal y favorecer un modelo de ciudad más habitable.