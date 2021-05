Los senadores del PP balear piden la derogación de una resolución que establece medidas restrictivas para los cruceros

Según ha indicado el PP en un comunicado, la norma prohíbe la entrada en los puertos españoles de los buques de pasaje tipo crucero que realicen viajes internacionales y naveguen por aguas del mar territorial, adoptándose los protocolos sanitarios que garanticen la seguridad a visitantes y residentes.

El senador autonómico José Vicente Marí ha señalado que Gobierno y Govern "ya llegan tarde" a la apertura de los puertos de Baleares al tráfico internacional de cruceros, causando un "gran perjuicio" a Baleares.

Según Marí, hay que derogar la Resolución de Marina Mercante de junio de 2020 que prohíbe el tráfico de cruceros internacionales con los protocolos sanitarios que sean precisos. Los competidores en la ribera mediterránea hace meses que ya han ido tomando las medidas para permitir el tráfico de cruceros y, sin embargo, Gobierno y Govern "prefieren poner por delante sus prevenciones ideológicas a este tipo de turismo".

"Los cruceros son un segmento turístico muy positivo para Baleares, aportan una gran riqueza, turismo de calidad que no consume territorio y no es de recibo que, ante una situación tan grave para nuestra actividad económica, con la pérdida de empleos que ha causado la crisis, el Gobierno no abra nuestros puertos a las escalas de cruceros internacionales", ha reiterado Marí.

Según el senador, "es imprescindible abrir ya" los puertos a las escalas nacionales e internacionales del turismo de cruceros como reclama el sector y las organizaciones empresariales y "dejar de lado las prevenciones partidistas de la izquierda que, al final, en lo que resultan es en una gran destrucción de empleos y empresas. No es momento de mantener prohibiciones que ya no tienen sentido".

"No se justifica mantener la prohibición", ha concluido el senador, recordando que "ya que no han hecho los deberes" en la vacunación, que al menos "no compliquen más las cosas y permitan trabajar a la gente, especialmente en este sector del turismo de cruceros".