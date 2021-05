VOX reclama los informes sobre su propuesta de ampliación de las bonificaciones fiscales de la plusvalía

En su propuesta, presentada el 16 de octubre de 2020, VOX recomendaba ampliar al máximo posible las bonificaciones para las transmisiones mortis causa de la Ordenanza Fiscal número 9 y extenderlas al conjunto de los inmuebles heredados, dentro de los márgenes de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que solo permite las bonificaciones a los familiares directos.

Asimismo, el grupo municipal de VOX manifestó el pasado 6 de abril que el Gobierno local tiene una "nula voluntad" para ampliar esta mencionada bonificación de la plusvalía 'mortis causa' debido al retraso en la tramitación de la proposición. Del mismo modo, VOX presentó una moción en este sentido -aprobada con los votos de VOX, PP y Cs- en el Pleno de mayo de 2020.

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha expuesto que "independientemente de las bonificaciones que se solicitaban en nuestra proposición normativa", una sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de mayo de 2017 "declaraba inconstitucionales aquellos supuestos en los que se someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica", esto es, "aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión".

Del mismo modo, una sentencia del Tribunal Supremo del 9 de julio de 2018 "fijaba los criterios interpretativos de la sentencia del Constitucional", estableciendo "los medios de prueba de inexistencia de plusvalía como es la diferencia de valor de adquisición y de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas".

Calvo ha lamentado que "han sido numerosas las reclamaciones presentadas por obligados tributarios ante el Ayuntamiento de Zaragoza por el cobro indebido de este impuesto", tanto antes como después "de la sentencia del Tribunal Constitucional".

"Conocemos quejas y testimonios de personas que habiendo reclamado ante el Ayuntamiento la devolución del cobro que consideran indebido, no han recibido respuesta ni devolución de las cantidades indebidamente cobradas", a pesar de haber transcurrido "varios años" desde su reclamación.

El portavoz de VOX ha señalado que "el 18 de noviembre de 2020 se contrató a la empresa Idealista SAU con un contrato menor para la aceleración de expedientes fiscales cuyo objeto era la disposición de un servicio de construcción de un conjunto de métricas de calidad sobre actuaciones tributarias en curso que proporcione la valoración de activos inmobiliarios relacionados".

Sin embargo, ya finalizó su actividad "sin que se tenga noticia de los informes o conclusiones obtenidos de ese trabajo". "Sabemos, a raíz de las declaraciones de algún miembro de la Corporación, que a esa empresa se le ha suministrado información tributaria con datos personales que pudieran estar sujetos a la Ley de Protección de Datos, y que pudiera estar relacionada con la gestión del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU/plusvalía)".

"Sorprende, si esto último fuera cierto, que para el cruce informático de datos del censo municipal para poder ofrecer asistencia social a personas vulnerables fuera preciso un informe sobre protección de datos, y en este caso, mucho más sensible, no haya hecho falta", ha reflexionado.

VOX también ha pedido el desglose de los impuestos sobre el IVTNU tramitados en los últimos años y sus importes, tal como se solicitó el 29 de marzo de 2021; la relación de reclamaciones por cobro indebido del IVTNU desde el año 2016 hasta la fecha, con sus importes y estado de su tramitación, resueltas o no, aceptadas o no y pagadas o no y la información que se ha suministrado a la empresa Idealista SAU.

También, el dictamen sobre protección de datos, en su caso, sobre la información que se ha aportado a la empresa Idealista SAU y el informe final emitido por la empresa Idealista SAU como conclusión de su trabajo.