La Costa Blanca és la tercera on més augmenta el preu de les vivendes de platja, amb un repunt del 2,6%

El preu de venda de les vivendes en la costa espanyola ha pujat un 0,5% entre abril de 2020 i el mateix mes de 2021, fins a situar-se en 1.751 euros per metre quadrat, segons un estudi publicat per idealista, que destaca que el Covid no ha aconseguit "tombar" els preus en la costa.

A continuació, se situen la Costa del Maresme (Barcelona), amb un alça del 2,3% en l'últim any: la Costa de la Luz (Cadis), amb un repunt del 2,2%; la Costa basca guipuscoana (+2%), la biscaina (+1,1%), la Costa de València (+1%) i la Costa de Cantàbria (+0,5%).

Segons idealista, totes les altres costes espanyoles registren preus més baixos que els que tenien fa un any. El major descens ho protagonitza la Costa Tropical (-6,5%), seguida per la Mariña De Lugo (-5,9%), la Costa d'Almeria (-5%) i la Costa de Las Palmas (-4,6%).

Amb descomptes inferiors al 4% se situen la Costa de la Luz de Huelva (-3,2%), la Costa del Azahar de Castelló (-3,1%), la Costa Brava de Girona (-1,6%) i la Costa Daurada de Tarragona (-1,1%).

Per la seua banda, la Costa da Morte (la Corunya), la Costa de Santa Cruz de Tenerife, la Costa Verde (Astúries) i les Rías Baixas (Pontevedra) presenten la mateixa caiguda interanual a l'abril, un 0,9%, mentre que en la Costa Càlida (Múrcia) els preus es van mantindre pràcticament estables, doncs amb prou faenes van descendir un 0,1%.

LES VIVENDES DE LA COSTA BALEAR, LES MÉS CARES

En termes absoluts, el litoral balear es manté com la zona més cara, amb un preu de 3.273 euros per metre quadrat. Li segueixen la Costa guipuscoana (3.147 euros), Maresme (2.370 euros) i la Costa biscaina (2.365 euros). Per damunt dels 2.000 euros per metre quadrat es troben també la Costa Brava (2.241 euros) i la Costa del Sol (2.050 euros).

Per contra, la Mariña de Lugo és la zona costanera amb preus més reduïts, amb 840 euros per cada metre quadrat. Li seguixen la Costa dóna Morte (992 euros); la Costa de Azahar castellonenca (1.029 euros), la Costa Tropical (1.086 euros) i la Costa Càlida (Múrcia), amb 1.151 euros per metre quadrat.