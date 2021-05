Cvirus.-Espadas subraya el refuerzo policial y llama a la responsabilidad para no volver a "un túnel más largo"

En un audio difundido por el Ayuntamiento hispalense, Espadas ha puesto en valor los refuerzos policiales realizados "con y sin estado de alarma, en todos estos meses previos", para abordar los posibles incumplimientos. "Sabemos dónde están esos puntos críticos y hacemos un llamamiento permanente a la responsabilidad individual, a la par que lógicamente reforzamos los dispositivos policiales para que, de una manera pedagógica y sino desde el punto de vista sancionatorio, se haga cumplir la norma", recalca.

El regidor deja claro que "no se puede bajar la guardia" y advierte de la sensación existente en estos momentos en cuanto a que "se ha superado la pandemia, pero la pandemia no se ha superado aún". "El virus está ahí y tenemos que evitar por todos los medios que la reactivación económica que todos esperábamos, que estamos incorporando ya a nuestras vidas y que nos permite empezar a ver la luz al final del túnel, no se convierta de nuevo en un túnel más largo", sentencia.

Para ello, insta a que cada persona individualmente mantenga "un comportamiento de restricción todavía respecto a lo que sería la normalidad". "No podemos quitarnos las mascarillas cuando estamos en grupos o en concentraciones de personas y tenemos que ser absolutamente respetuoso con las normas de la autoridad sanitaria. El consumo de alcohol y las concentraciones de grupos pueden generar problemas y riesgos que deberíamos intentar evitar entre todos", sentencia.