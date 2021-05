Meghan Markle descarta celebrar una 'baby shower' por el nacimiento de su hija: "No es apropiado ahora mismo"

Tras la polémica en torno a la fiesta que Meghan Markle celebró en Nueva York antes del nacimiento de su hijo Archie, la duquesa de Sussex ha optado por no dar una baby shower para dar la bienvenida a su hija. Según ha informado una fuente cercana a los Sussex a la revista Us Weekly, Meghan "considera que celebrar una gran baby shower con regalos no sería apropiado ahora mismo".

La duquesa de Sussex considera, además, que hay "demasiados problemas en el mundo" en estos momentos: "Tanto ella como Harry están involucrados en causas humanitarias y sienten que pueden dedicar su tiempo y sus recursos a una mejor causa"

Hace dos años, por el contrario, Markle se desplazó a Nueva York para, junto a amigas como Serena Williams o Amal Clooney, celebrar una fiesta en la suite de un exclusivo hotel que llegó a costar 200.000 dólares (aproximadamente, 176.000 euros).

La mujer del príncipe Harry estaba embarazada de siete meses, por lo que las críticas en Reino Unido no se hicieron esperar. Muchos cargaron contra Meghan por su lujosa escapada con sus amigos en Estados Unidos. Algo que ahora, dada la situación actual, la duquesa no ve conveniente.

Centrados en su labor humanitaria, Meghan y Harry no parecen tener tiempo para fiestas, menos cuando apenas queda un mes para el nacimiento de la pequeña. Además, la propia duquesa reconoció en su última aparición pública que estaban muy felices de poder convertirse en padres de una niña: "Mi esposo y yo estamos encantados de recibir pronto a una hija. Es un sentimiento de alegría que compartimos con millones de familias en todo el mundo".