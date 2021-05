The Chemical Brothers, The Blaze y Arca actuarán en el Sónar Barcelona 2022

The Chemical Brothers, The Blaze, Arca, Oneohtrix Point Never y The Blessed Madonna son algunas de las formaciones musicales que estarán en el Sónar Barcelona, que se celebrará entre el 16 y el 18 de junio de 2022, después de que la pandemia haya obligado a cancelar dos ediciones seguidas.

Sónar 2022 contará con más de cien actuaciones, de las que el pasado miércoles se adelantaron una treintena, entre ellas las de AJ Tracey, Channel Tres, Serpentwithfeet, Richie Hawtin y Princess Nokia.

También estarán presentes Charlotte de Witte, Polo & Pan, DJ Python, Skee Mask, Morad, Joy Orbison y Ms Nina, según ha informado Sónar, que ha dado a conocer el nuevo vídeo y la imagen de su edición 2022, en la que juega con las figuras de imaginativos espantapájaros.

Las actuaciones de 2022 tendrán lugar en los recintos habituales de Fira Montjuïc y Fira Gran Via, con capacidad para las miles de personas que tradicionalmente congrega el popular festival barcelonés.

Un espacio más pequeño, el del CCCB, y otros escenarios repartidos por la ciudad acogerán este año la programación que Sónar ha preparado para otoño de 2021 en Barcelona, agrupada en dos festivales: AI and Music Festival, los días 27 y 28 de octubre, y SónarCCCB, el 29 y 30 de octubre, cuyo cartel todavía no se ha desvelado.

El Festival Sónar anuncia a The Chemical Brothers, Arca, The Blaze, Richie Hawtin y Laurent Garnier 20M EP

Ambos festivales, que combinarán actuaciones presenciales y digitales, ofrecerán más de 60 actividades, entre conciertos, sesiones, conferencias, debates y presentaciones de Sónar+D.

La organización promueve este año mayor número de actividades que el pasado, "confiando en el progresivo receso de la pandemia y la buena marcha de la vacunación", según los organizadores.

Sónar también expande su presencia durante este 2021 y desde el pasado jueves 13 de mayo tiene lugar la primera actividad del AI and Music Festival, una iniciativa de S+T+ARTS, Advanced Music, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y betevé.

Se trata de la retransmisión en directo por internet de "Exploring connections between AI and Music", un taller en el que artistas como Claire L. Evans de YACHT, Jan St. Werner de Mouse on Mars e Iván Paz se reunirán con expertos en Inteligencia Artificial para debatir su impacto en la música