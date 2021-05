Cvirus.- Ciutats turístiques d'Alacant reforcen la vigilància policial el primer cap de setmana sense estat d'alarma

La junta local de Seguretat d'Alacant ha celebrat una sessió extraordinària aquest divendres en la capital per a dissenyar davant aquest cap de setmana un dispositiu especial amb el qual es pretén garantir la seguretat ciutadana i el compliment de les mesures sanitàries decretades per la Generalitat Valenciana davant la previsió de l'arribada massiva de turistes a principals ciutats com Benidorm i Dénia.