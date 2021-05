Detenido por morder un agente de los Mossos e intentar agredir a un trabajador de Correos

La Policía Municipal de Sabadell detuvo el miércoles por la mañana a un hombre que mordió a un agente de los Mossos d'Esquadra en una oficina de Correos de la ciudad barcelonesa.

Según relataron los trabajadores, el hombre se habría desplazado hasta las instalaciones para reclamar un paquete que no le había llegado a casa. Al decirle que no le podían ayudar porque el bulto no se encontraba en las dependencias, el hombre se alteró, propinó varios golpes en el mostrador e intentó agredir a un trabajador de la oficina.

Un mosso fuera de servicio que esperaba a ser atendido intentó calmarlo, y el hombre le mordió. A los pocos minutos llegaron hasta el lugar varias dotaciones de Mossos y Policía Municipal, y los agentes del cuerpo local detuvieron al hombre, según confirman fuentes del Ayuntamiento. Hasta el lugar también se desplazó una ambulancia para atender al agente, que sufrió heridas leves por el mordisco.

Incidente "muy grave"

Fuentes de la plantilla de Correos califican esta situación de "muy grave", y enmarcan el incidente en el marco de la huelga que la unidad de reparto número 4 mantiene activa desde el 6 de abril, que afecta a la correspondencia de unos 70.000 vecinos de los barrios del norte de la capital vallesana.

Los empleados en huelga reclaman que se ocupen las plazas pendientes de asignar a la unidad afectada, dado que denuncian una carga de trabajo por falta de personal. Esta misma situación se vive en otros lugares del área metropolitana, por lo que prevén nuevas movilizaciones, entre ellas en la vecina ciudad de Terrassa.

En esta ciudad, ayer una delegación de los trabajadores se reunió con el alcalde, Jordi Ballart, para trasladarle la situación, donde el alcalde les trasladó su apoyo y se comprometió a abordar la problemática con la dirección de Correos. En Terrassa está previsto que las tres unidades de reparto comiencen una huelga de media jornada el próximo 31 de mayo.