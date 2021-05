La Diputació de València engega una xarxa de vivenda social per a dones víctimes de la violència de gènere

La Diputació de València engegarà una xarxa de vivenda social en la província dirigida a dones víctimes de la violència de gènere. La Delegació d'Igualtat, que dirigeix Eli García, ultima amb la Sareb la firma d'un conveni de col·laboració, a través del qual la corporació provincial gestionarà el pagament mensual del lloguer d'immobles en diferents municipis de mitjana i xicoteta grandària per a iniciar aquest projecte que té com a objectiu la integració de dones afectades per la violència masclista.