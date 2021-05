Cinco estrategias para trabajar la impulsividad con niños y adolescentes

¿Se puede ayudar a un niño a controlar su impulsividad? Si bien el origen de la impulsividad es dispar y puede estar relacionado con factores hereditarios, los expertos también advierten que se trata de una manifestación cognitiva y conductual que puede potenciarse o reducirse en función del entorno que propiciemos.

Antes de adentrarnos en cómo ayudarles a lograr este autocontrol conviene reconocer qué síntomas o señales de alarma pueden estar advirtiéndonos de que un niño o adolescente tiene un carácter impulsivo:

- Hace tonterías para llamar la atención.

- Tiene dificultad para seguir las reglas.

- Rabietas muy largas y protestas desmesuradas ante la frustración, la decepción, los errores y las críticas.

- No respeta las reglas de un juego o quiere imponer las suyas.

- Tiene mal perder.

- Cuando quiere algo y no es capaz de conseguirlo no es capaz de razonar.

- Le cuesta esperar.

- Interrumpe o estorba a los demás.

- Es agresivo con otros niños.

- Quiere ser siempre el primero y tener la última palabra.

- No entiende las consecuencias de sus actos.

- No entiende cómo sus palabras o su comportamiento afectan a otras personas.

- Reconoce su problema pero no puede controlarlo y reincide.

- Puede involucrarse en actividades físicas peligrosas sin valorar sus consecuencias.

- En adolescentes pueden ser más arriesgados en citas sexuales, al conducir o con el consumo de alcohol y drogas.

Es importante recalcar que los niños y adolescentes impulsivos tienen dificultades para regular su estado de activación y comportamiento. No se trata de que el niño no quiera autocontrolarse sino de que tiene serias dificultades para conseguirlo. La mayoría suelen arrepentirse y se comprometen a no volver a hacerlo cuando reprobamos su comportamiento, sin embargo, son incapaces de evitar volver a repetir las mismas conductas. De ahí la importancia de ayudarles a conseguir este autocontrol.

Los expertos recomiendan trabajar esta serie de estrategias con ellos:

Ser un ejemplo

Es fundamental convertirse en un ejemplo para los más pequeños. Si los adultos somos los primeros que no tenemos capacidad para controlarnos cuando no nos sale algo bien o como nos gustaría y nos enfadamos con facilidad, el niño acabará por reproducir lo que ve. Los niños tienen una capacidad asombrosa para copiar y además son muy sensibles a las incongruencias educativas: no se les puede exigir una cosa cuando el adulto responde a la misma situación de forma completamente opuesta.

Establecer las consecuencias

Aunque los padres acepten el hecho de que el niño tiene dificultades para controlarse, éste debe aprender que sus actos siempre van a tener consecuencias. Si hay una rabieta, gritos, conductas desafiantes, peleas... primero, esperar a que se tranquilice, y luego, marcar los efectos directos: por ejemplo, si ha lanzado objetos deberá recogerlos, si ha insultado a alguien pedirle disculpas, si ha gritado a papá o mamá estos se van a enfadar e ignorarle, si ha tenido una gran pataleta se quedará sin tiempo fuera de casa, sin utilizar algo que le gusta como la consola o sin ver sus dibujos favoritos en la tele.

Mantener la calma

Es básico que cuando se produzca un episodio de impulsividad los padres mantengan la calma. No hay que entrar en más discusiones ni en razonamientos en el momento de activación por parte del niño porque solo se va a conseguir complicar todavía mas la situación. Al contrario, hay que mostrarse sereno y tranquilo pero a la vez decidido. Marcar una distancia física y afectiva hacia él va a transmitirle un mensaje muy claro sin necesidad de decirle nada: si se comporta así no va a conseguir absolutamente nada.

Si el niño percibe que estamos alterados emocionalmente, que estamos inseguros o bien que hay discrepancia entre los dos padres, sentirá que posee un mayor control sobre nosotros y esta rabietas y episodios de impulsividad aumentarán.

Reflexionar con ellos

Además de mantener la calma y establecer las consecuencias, los niños impulsivos necesitan que se les explique qué es lo que les pasa y qué pueden hacer para controlarse. Por supuesto, una vez que haya pasado la ‘tormenta’. Hay que encontrar un momento en el que estén tranquilos para conversar - uno bueno puede ser antes de irse a la cama- y reflexionar juntos sobre lo qué ha hecho. Dos consejos: nunca decirle que es malo sino que se ha comportado mal durante un momento concreto y cómo puede remediarlo para que no vuelva a pasar, ni compararle con otros niños que consideramos tienen un mejor comportamiento.

Ayudarles a controlar su cuerpo y a seguir instrucciones

Existen diversos juegos que pueden utilizarse para que aprendan a ser más conscientes de su propio cuerpo - un elemento directamente relacionado con la impulsividad- como por ejemplo hacer carreras en las que todos somos tortugas. Otra buena estrategia para ayudarles a controlarse es aprender a seguir instrucciones para que entiendan que es necesario seguir un orden para llegar a un resultado óptimo. Por ejemplo, elaborando una receta de cocina.