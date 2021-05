Nuria Roca defiende a los adolescentes durante la pandemia: "Se merecen un homenaje"

Se han cuidado los unos a los otros en temas como la salud mental durante el confinamiento, han continuado con sus estudios a pesar de las dificultades y han demostrado que, a pesar de que como en toda generación haya quienes se muestra incívicos, se puede confiar en ellos y ellas. Para Nuria Roca, de hecho, nuestros adolescentes se merecen "un homenaje".

Sus palabras, que ha concedido en una entrevista con Europa Press, se deben a experiencia personal, viendo el comportamiento de sus tres hijos con Juan del Val, que llegan en un momento en el que gran cantidad de los más jóvenes se siente señalada por parte de cierta prensa debido a las macrofiestas con motivo del fin del estado de alarma (a pesar de que en las fotografías y vídeos de esa se podía comprobar que muchos de esos participantes peinaban incluso alguna cana).

Juan, Pau y Olivia, de 18, 14 y 10 años, respectivamente, han dejado a su madre ojiplática con su reacción ante una pandemia mundial, más allá incluso de que el mayor haya entrado en la universidad para estudiar la carrera de Publicidad mientras él mismo ha sabido cómo hacer atractivo su propio contenido en TikTok.

"Yo estoy alucinando con los adolescentes y con los que no lo son tanto porque lo viven de una manera muy normal: asumen la privación de libertad con mucha normalidad, algo que me sorprende", ha confesado la valenciana, para quien es asombrosa la capacidad que tienen los más jóvenes de incorporar nuevas rutinas en su día a día mientras que "a los adultos nos cuesta más".

"Ellos cogen la mascarilla, la llevan siempre puesta. No prescinden de ella. Por ejemplo, a mí se me olvida. Los adolescentes son mucho más automáticos y se merecerán un homenaje cuando pase este momento tan complicado", ha añadido la presentadora, rompiendo una lanza por los más jóvenes.

Nuria Roca también ha hablado precisamente de cómo es su trato con las nuevas generaciones, que además ella vive como algo normal. "Ahora para poner una foto de mis hijos en mis redes les tengo que pedir permiso, que me parece muy bien", ha explicado.

La colaboradora de El Hormiguero de 49 años ha agregado que para ella "la mejor forma de empatizar con los demás es no darte importancia", y precisamente por ella que aparezca en un momento dado en las redes un rincón de su casa no quiere decir que dé entrada libre a su intimidad.

"Las redes tienen que ser un reflejo de mi personalidad y de todo lo que forma mi mundo, pero sin excesos. Hay que controlarlo. Pero cuando yo he ido al parque con los niños no les he tapado la cara. Hay que llevar las cosas con normalidad", ha comentado, para responder a quienes puedan criticar su uso bastante abierto de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 835.000 seguidores.