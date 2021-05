Igualtat convoca ajudes per 5,5 milions per a programes de promoció d'autonomia de persones amb diversitat funcional

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat ajudes per un import de 5,5 milions d'euros per a finançar el desenvolupament i engegada de programes especialitzats i servicis de promoció de l'autonomia de persones amb diversitat funcional, per a aquest exercici.