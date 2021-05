ENTREVISTA | Andrés Trapiello: "Presentar Madrid como un lugar de derechas es una locura"

El escritor leonés Andrés Trapiello (Manzaneda de Toridío, 1953) recibe este sábado, San Isidro, la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid concedida tras el año de su gran éxito editorial de su libro centrado en, precisamente la capital, Madrid (Ediciones Destino), del que ya llevan once ediciones y ha recibido el premio Los libros Recomiendan en categoría de no ficción.

Una semana que se prometía feliz y que se ha visto salpicada por una polémica, "ociosa" y "anecdótica" en palabras del escritor, cuando desde el grupo socialista en el consistorio madrileño se criticó la concesión de la medalla y se le tildó de "revisionista". El asunto llegó a dejar en una delicada a Pepu Hernández, portavoz del grupo socialista, que aseguró "no saber por qué estaba su grupo en desacuerdo" con la medalla y que obligó al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, a mediar y defender la figura del escritor.

Escribe y triunfa con un libro sobre Madrid y acaba recibiendo su medalla de Oro, ¿cómo la recibe? Con alegría. No soy madrileño de nacimiento y esto es una prueba de que Madrid es generosa y hospitalaria con los que venimos. Solo es objeto de agradecimiento y gratitud, porque nunca esperas que se te recompense por las cosas que haces de buen grado. No conocía siquiera la existencia de estas medallas.

La polémica de estos días, ¿no ha empañado este galardón? En absoluto. Ha sido una cosa desafortunada, hecha a medias entre la ignorancia y cierto sectarismo. Ni siquiera creo que haya una maldad detrás, no hay que darle más importancia. En cualquier caso, el correctivo adecuado se lo ha dado a los sectarios alguien de su propio partido y con más autoridad que ellos como es el ministro Uribes. No le doy ninguna importancia.

¿Ninguna? En lo personal. Sí lo tiene desde un punto de vista institucional: no se puede ser tan sectario. Esto les debe hacer recapacitar, porque una cosa son las instituciones y otra, los partidos. De la misma manera que a ellos les molesta la medalla a Ana Botella, a los del PP les molesta la de Carmena, pero todos deberían acordar que la institución está por encima de sus filias y sus fobias. Esa es la enseñanza que queremos. Hay que dejar, por un día festivo, esas inquinas. Tampoco creo que tenga mucho recorrido. Es una anécdota, pero espero que lo del ministro Uribes, a quien doy las gracias por mediar de manera tan concluyente, la cierre.

¿Le ha llamado alguien del PSOE? Me llamó Pepu Hernández personalmente y creo que no sabía muy bien de qué estaba hablando. Agradecí la llamada, pero le dije que habían cometido un atrocidad y una infamia, no se puede acusar de algo tan grave como revisionista a alguien sin saber de qué se habla. Espero que sea valiente para hacer públicas esas disculpas.

Ha pasado, en apenas cinco años, de pertenecer a la Comisión sobre la Memoria Histórica, que impulsó el gobierno de Carmena, a ser tildado de revisionista... Por eso es una insensatez, algo hecho de manera improvisada. Mi nombre en aquella comisión lo aprobó el PSOE.

Quizá se sienta como algunos de los grandes cronistas de la villa, que vinieron de fuera, y no siempre fueron bien tratados como Galdós, Pardo Bazán... No, no. Creo que a ellos Madrid les trató bien, ojalá me trate igual a mí. Madrid, en general, no maltrata a sus hijos, ni a los que somos adoptivos ni a los originarios. Madrid es una ciudad especial que no pierde el tiempo, por la formación de todos los que la componemos, porque tres cuartas partes de sus habitantes venimos de fuera, hemos venido a trabajar, a arrimar el hombro y salir adelante. Y eso hace que los madrileños no sean muy dados a entretenerse en disputas un tanto ociosas como esta. No ha llevado a nada, solo a que hayan hecho un poco el ridículo y yo haya recibido apoyos unánimes. Cuando hace alguien el ridículo hay que tenderle la mano y ayudarle a salir de ahí.

Su éxito con Madrid ha coincidido con un año en la que se ha hablado mucho sobre la capital. Durante la pandemia y con la tensa campaña electoral autonómica... El libro llegó en un momento en el que los madrileños, que habían estado confinados, estaban deseosos de recuperar la ciudad. También ha contribuido el ver que estaba siendo hostigada por lo que Ortega y Gasset llamaba "las provincias", representada hoy por los nacionalismos y cierta izquierda madrileña, que ha asumido, sin que se entienda por qué, la madrileñofobia de los señoritos nacionalistas de Barcelona y Bilbao. Y el libro se ha vendido fuera de Madrid tanto o más que dentro: Madrid es una ciudad enormemente simpática para muchas personas, ya sea porque han vivido aquí, tienen amigos y familia aquí o han venido de visita y se sienten como en casa.

No se puede hacer es decir que hay madrileños listos y tontos según voten, como si fueran rosquillas

¿Esos ataques a Madrid han sido puramente políticos? El error de la izquierda es haber pensado que es de derechas. Madrid es de todos, de izquierdas y derechas. Cuando ha habido elecciones autonómicas o nacionales, la izquierda también ha ganado. Presentar Madrid como un lugar de derechas es una locura. No se puede hacer es decir que hay madrileños listos y tontos según voten, como si fueran rosquillas. Madrid es un lugar donde alguien puede votar blanco y otro día negro y no deja de ser madrileño. En estas elecciones se presentaba al electorado un paisaje apocalíptico que los madrileños no han reconocido, salvo en lo de la pandemia, pero que ha sido igual en todos los sitios.

¿El éxito electoral de Ayuso se debe a que ha sabido captar los rasgos transversales de los madrileños? He negado siempre que Madrid tenga identidad, esencia o naturaleza madrileña. Su mayor identidad es que no la tiene, porque todos los que venimos no hemos renunciado a nuestro terruño. Díaz Ayuso ha usado el ser madrileño, como algo que significa ser de todas partes, de toda España. Es la cuadratura del círculo y funcionó. No tiene más misterio.

Escribe en su libro: “Para ser nada y de nadie, de Madrid todos creen tener algo que decir, y por lo general acaban diciéndolo. Y a Madrid todo le parece bien, porque es Madrid”... Por mucho que digamos de Madrid, sigue siendo la capital del Estado, de las finanzas, del arte, del deporte... Solo hay un Museo del Prado. Díaz Ayuso ha transmitido eso y no es exclusivo de ella. Hablas con votantes de izquierda en privado y te dicen que la Sanidad en Madrid es buena; los colegios no están mal; los transportes funcionan... Los madrileños tienen memoria y han ido a los hospitales durante 26 años: si hubieran encontrado los hospitales como decía Pablo Iglesias, no habría votado como lo han hecho durante tanto tiempo. Muchas de las cosas que ha dicho Díaz Ayuso lo reconocen muchos de izquierdas. ¿Todos los que se sientan en las terrazas son de derechas? ¿Los que salen por la noche son todos de derecha? ¿Los que salen de los hospitales contentos...? La Sanidad madrileña no es ni de Ayuso, ni de Sánchez. Es de los madrileños, médicos, sanitarios y pacientes. Unos hospitales funcionarán mejor, otros peor. Como todo.

También tilda a Madrid de ciudad "fea-bonita". No sé si eso ayuda, ahora que se intentará recuperar el turismo... No digo nada que no piensen los madrileños. Madrid no es París, ni Venecia, ni Londres, ni siquiera Lisboa. Es lo que es y nos gusta mucho tanto en sus cosas feas como en las bonitas. Y no cambiaríamos vivir aquí, los que estamos enamorados de ella, por hacerlo en Venecia o Roma. Y reconozco que son más bonitas. Ahora, no creo que me entendieran mejor.