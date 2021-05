L'IVF llança una convocatòria del Fons Valencià de Resiliència amb una dotació inicial de 10,1 milions d'euros

Atenent a la convocatòria publicada, es consideraran empreses estratègiques aquelles que siguen transversals per al conjunt dels sectors d'activitat, que tinguen un percentatge elevat d'activitat econòmica i ocupació en una zona geogràfica determinada o que incorporen en el procés de producció actius intangibles no reemplaçables a curt termini.

A més, la convocatòria estableix els CNAEs dels sectors que podran accedir a aquesta línia de finançament, entre els quals es contemplen empreses dels sectors de l'oci, el turisme, l'hoteleria, la restauració, el transport i la indústria en general.

CARACTERÍSTIQUES DELS PRÉSTECS

A través d'aquesta línia de finançament s'ofereixen dos tipus de productes: préstecs ordinaris que inclouen un tram bonificat dels interessos i préstecs participatius. Atés que una mateixa societat pot sol·licitar tots dos productes financers, la convocatòria estableix de manera general els límits a la inversió total realitzada pel Fons Valencià de Resiliència per cada entitat beneficiària, límits que se situen entre els 2 i els 25 milions d'euros.

En el cas dels préstecs ordinaris les operacions podran formalitzar-se a un termini màxim de sis anys i amb un tipus d'interés d'Euribor més un marge variable que es determinarà atenent, tant a la grandària de l'empresa com als anys transcorreguts de l'operació, i que podrà oscil·lar entre el 0,25 i el 2%. Aquests percentatges són els resultants d'haver aplicat una bonificació sobre el tipus d'interés que oscil·la entre el 2% i el 3,75%.

En el cas dels préstecs participatius, les operacions podran formalitzar-se amb un termini màxim de fins a deu anys i el tipus d'interés aplicat estarà compost d'una banda fixa d'Euribor + 4% i una part variable, que es determinarà en funció de la rendibilitat financera de l'empresa.

FONS VALENCIÀ DE RESILIÈNCIA

El Fons Valencià de Resiliència, emmarcat en Fininval, ha sigut creat com a instrument que té com a objectiu reforçar la solvència de les empreses no financeres l'activitat de les quals s'haja vist afectada per la crisi derivada de la Covid-19.

Aquest fons s'ha creat en virtut del conveni firmat entre les consellerias Hisenda i Model Econòmic, de Política Territorial, Obres Públiques i mobilitat, d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i l'Institut Valencià de Finances (IVF), ja que es tracta d'un Fons que busca donar resposta a les necessitats de les empreses pertanyents als sectors més afectats per la pandèmia i aquestes àrees d'administració coneixen de primera mà aquestes necessitats.

El Fons Valencià de Resiliència compta amb una dotació inicial per a l'exercici 2021 de 10,1 milions d'euros, dotació que podrà ser ampliada en funció de la demanda rebuda.