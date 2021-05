Gaya alega que "no consta" que el Ayuntamiento estuviese personado en la causa de la Fundación DeSevilla

Durante la sesión de Control y Fiscalización al Gobierno local celebrada este viernes por el Ayuntamiento de Sevilla, la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha reclamado explicaciones sobre "por qué" el Consistorio "decidió retirar la acusación particular" en la causa judicial saldada con la condena por fraude de subvenciones de Miguel López Adán (IU), ex director general de la extinta Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, perteneciente al Ayuntamiento; respondiendo la edil de Hacienda, la socialista Sonia Gaya, que "no consta" que el Ayuntamiento haya estado "nunca" personado como acusación particular, papel que sí habría jugado la propia fundación.