Ivace destina tres milions a impulsar l'autoconsum en empreses i entitats amb subvencions de fins el 65% del cost

La convocatòria d'enguany presenta "una important novetat", segons ha explicat la directora general de l'Ivace, Júlia Company, ja que "enfront de la fórmula d'ajuda reemborsable que havia vingut utilitzant l'Ivace, ara se sufragaran els projectes amb una subvenció a fons perdut del 45% del cost del projecte", ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Company ha posat l'accent que aquest canvi en la modalitat "facilita encara més a les empreses a apostar per l'autoconsum elèctric i respon el nostre compromís per intensificar al màxim la implantació d'aquesta forma de generació elèctrica en el nostre territori".

A més, ha continuat, "la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se" en fins el 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses, i en fins el 20 punts percentuals per a les ajudes a les xicotetes empreses, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre respecte de les seues activitats no econòmiques, amb un màxim de 200.000 euros per projecte.

D'aquesta forma, s'aposta per les instal·lacions d'autoconsum basades en qualsevol font energètica renovable com la fotovoltaica, eòlica o biomassa/biogàs i així mateix, tenen cabuda tant les instal·lacions sense emmagatzematge com les quals compten amb sistemes d'emmagatzematge energètic (bateries).

Per a Júlia Company, "l'autoconsum s'erigeix sens dubte com a pilar fonamental en la transició cap a aquest nou model energètic, permetent avançar cap a un sistema de generació distribuïda basat en fonts d'energies netes, renovables i autòctones".

Referent a açò ha afegit que combina "els seus avantatges energètics amb les relacionades amb aspectes mediambientals, socials i de generació d'ocupació, afavorint un model de producció i ús de l'energia més just i democràtic on els consumidors siguen els protagonistes".

LÍNIA D'AJUDES A l'AUTOCONSUM EN MUNICIPIS

Cal recordar que el passat 5 de març l'Ivace va publicar així mateix la convocatòria d'ajudes per al desenvolupament d'aquest tipus d'instal·lacions d'autoconsum en els municipis, sent els ajuntaments els seus destinataris i beneficiaris.

La fórmula, també nova, permet subvencionar els projectes al 100% mitjançant una combinació al 50% de préstec bonificat i subvenció a fons perdut. El pressupost per a aquesta línia específica per a ajuntaments en 2021 ascendeix a 3 milions d'euros.